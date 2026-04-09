¡Mucha atención! El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), reconocido por tener uno de los mayores registros de autos en Estados Unidos, especifica en su página oficial las condiciones bajo las cuales ciertas enfermedades pueden llevar a la revocación de una licencia de conducir o a la suspensión del proceso para obtenerla.

Suspenderán las licencias de las personas que no demuestren esto junto a su historial médico

‘El Cronista’ y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, las autoridades de California han establecido ciertos indicadores en el historial médico, los cuales pueden ser motivo para revocar el carnet de conducir o imponer restricciones a la circulación.

A partir de ahora, el Gobierno estatal procederá a suspender las licencias de quienes no demuestren la aptitud física necesaria para conducir. Según lo indicado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, existen diversas enfermedades que pueden afectar la capacidad de conducción en el estado.

Suspenderán las licencias de las personas que no demuestren esto junto a su historial médico.

En tales situaciones, todos los conductores tendrán que someterse a pruebas adicionales o presentar formularios que certifiquen que su condición médica no representa un riesgo para ellos ni para los demás al momento de manejar. Tal como señaló, el DMV de California, estas enfermedades son un impedimento a la hora de solicitar la licencia de conducir en el estado americano:

Demencia.

Pérdida de conciencia.

Condiciones que perjudiquen la visión.

Dato importante para los conductores en California

En estas situaciones, todos los conductores están obligados a someterse a pruebas complementarias o a entregar formularios específicos que certifiquen que su condición de salud no representará un riesgo ni para ellos mismos ni para los demás al momento de conducir.