¡ALERTA MÁXIMA! Arrestos de ICE se disparan un 770 %: Lo que debes saber sobre el PERFIL de los INMIGRANTES DETENIDOS

Durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, las detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) experimentaron un crecimiento sin precedentes. Según un nuevo análisis publicado este martes por NBC News, en conjunto con datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, las cifras revelan un cambio radical en la manera en que se arresta y a quiénes se detiene en territorio estadounidense.

Los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales por parte de ICE se disparan un 770 %

El reciente informe del Deportation Data Project revela que las detenciones totales de ICE, especialmente las de inmigrantes sin antecedentes penales, se dispararon un 770 por ciento, mientras que los arrestos realizados directamente en la vía pública crecieron más de un 1,000 por ciento durante el periodo analizado. Estos arrestos tuvieron lugar en vecindarios, tribunales de inmigración y oficinas locales del propio ICE, marcando un cambio respecto a la práctica tradicional de detener únicamente a personas en cárceles o prisiones.

El análisis, basado en datos obtenidos mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), también muestra que "la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales fue mucho menor" en estas nuevas modalidades de detención, según registró NBC News al citar directamente los hallazgos del proyecto.

Expertos señalan que este cambio de enfoque no solo aumentó la cantidad de inmigrantes detenidos sin historial delictivo, sino que también influyó en los resultados de sus casos migratorios. Como afirma David Hausman, autor del informe y codirector del proyecto, “un factor determinante es que la detención provoca que las personas terminen desistiendo de sus casos”.

Respuesta de las autoridades y cuestionamientos sobre la veracidad de los datos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a las conclusiones poniendo en duda la metodología del Deportation Data Project. Un portavoz declaró a NBC News que el análisis representa una "selección sesgada" de la información para "promover una narrativa falsa" y aseguró que "el 70 % de las detenciones realizadas por ICE corresponden a extranjeros indocumentados con antecedentes penales". Sin embargo, dicha cifra no estuvo acompañada de datos públicos que la respalden.

El DHS defendió además que cada persona arrestada cometió un delito federal al ingresar ilegalmente a Estados Unidos (un cargo menor en caso de primera infracción) y que la agencia continúa persiguiendo a los delincuentes más peligrosos, incluidos "miembros de pandillas, pedófilos y violadores". El proyecto, por su parte, sostiene que los datos citados son registros originales de ICE sobre quiénes son detenidos, encarcelados y deportados, y que cada paso del análisis ha sido documentado de forma transparente.

El informe también detectó que las deportaciones de inmigrantes que ya se encontraban dentro de Estados Unidos, en contraste con los interceptados en la frontera, se quintuplicaron en el mismo periodo, impulsadas por una mayor capacidad de detención y por la expansión de camas destinadas a personas arrestadas en el interior del país.