¡Importante! Si eres peruano residente en California, es bueno que conozcas todo sobre el proceso para participar en las Elecciones Generales 2026 de Perú desde ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Es necesario que verifiques los locales habilitados, así como los requisitos y horarios establecidos para que puedas ejercer tu derecho al voto desde EE. UU. HOY, domingo 12 de abril.

¿Todos pueden votar en California HOY por las Elecciones 2026 de Perú?

En este 2026, los peruanos residentes en el país de Donald Trump podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial en los locales consulares hoy, domingo 12 de abril. Para participar, es fundamental estos puntos:

¿Todos pueden votar en California HOY por las Elecciones 2026 de Perú?

Que su Documento Nacional de Identidad (DNI) muestre un domicilio registrado en el extranjero y que formen parte del padrón electoral del exterior.

y que formen parte del padrón electoral del exterior. Solo podrán votar aquellos cuyo DNI indique un domicilio en el extranjero , registrado antes del cierre del padrón, que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025.

, registrado antes del cierre del padrón, que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025. Aquellos que tengan su dirección en Perú estarán asignados a una mesa de votación en el país y no podrán votar desde el exterior .

. Asimismo, si el DNI presenta una dirección en un país diferente a EE. UU., el votante deberá ejercer su derecho en el país correspondiente, no en territorio estadounidense.

Los ciudadanos podrán utilizar el DNI azul, el DNI electrónico o el DNI amarillo, siempre que hayan cumplido 18 años hasta la fecha de la votación y estén en el padrón del exterior. No se aceptará el pasaporte como documento válido para votar.

¿Cómo votar hoy, en las elecciones generales 2026 de Perú?

El voto en el exterior está programado para el mismo día que en Perú: hoy domingo 12 de abril de 2026. La jornada electoral en el extranjero se está llevando a cabo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según la hora local de cada país, como es el caso de California, que opera bajo la hora de verano del Pacífico.

Los lugares específicos donde se podrá votar, como colegios y centros comunitarios, serán publicados en la lista oficial de locales de votación en el exterior, disponible en la plataforma “Elecciones Generales 2026 – Tu voto cruza fronteras”.

En California, el Consulado General del Perú en Los Ángeles ha habilitado una sección dedicada a las “Elecciones Generales 2026”, donde se proporcionan las direcciones de tres centros de votación para facilitar el sufragio de peruanos.