Un violento tiroteo registrado en un establecimiento de la cadena minorista Walmart en el condado de Hanover, en Estados Unidos, dejó como saldo dos personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales. El hecho ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en el área de Ashland, lo que generó una fuerte movilización policial y la inmediata intervención de equipos de emergencia, que aún mantienen la investigación activa en el lugar.

Dos personas murieron baleadas en un Walmart en Ashland

La tensión se apoderó de la zona tras el tiroteo ocurrido en el Walmart ubicado en 145 S. Hill Carter Parkway, dentro del área de Ashland, en el estado de Virginia, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, agentes del Departamento de Policía de Ashland y de la Oficina del Sheriff del Condado de Hanover acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre disparos dentro del establecimiento.

Por el momento, la información oficial es limitada, pero un portavoz de la policía confirmó a WRIC ABC 8News que el saldo del ataque es fatal. En palabras textuales del medio: "two people died", confirmando así la muerte de dos personas en el interior del comercio. Las autoridades continúan trabajando en la escena, recabando evidencia y tratando de esclarecer las circunstancias que desencadenaron este hecho violento en el Walmart de Estados Unidos, uno de los puntos comerciales más concurridos de la zona.

White Unique, de Bowling Green, fue detenido en el lugar del incidente.

Tiroteo en Walmart Estados Unidos: investigación en curso en Hanover y respuesta policial

El caso ha generado alarma en la comunidad local, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en un Walmart de Estados Unidos, una cadena ampliamente presente en todo el país. Las fuerzas de seguridad mantienen acordonada el área mientras avanzan las diligencias para determinar el móvil del ataque y la posible identidad de los responsables.

Unique White, residente de Bowling Green, fue detenido en el mismo lugar del incidente y enfrenta múltiples cargos, entre ellos dos acusaciones de asesinato en primer grado, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de una sustancia controlada.

Tras su arresto, White fue trasladado a la cárcel regional de Pamunkey, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Las autoridades han solicitado la colaboración del público: cualquier persona con información relacionada con el caso puede comunicarse con el Departamento de Policía de Ashland al (804) 798-1227 o con Crime Stoppers al (804) 780-1000.