Un violento y confuso episodio ocurrido en un Walmart en Estados Unidos, específicamente en la zona de Omaha, dejó como saldo la muerte de una mujer identificada tras un intento de secuestro que terminó en un tiroteo con la policía. El hecho, ocurrido la mañana del martes, involucró a un menor de edad, a fuerzas policiales y una rápida escalada de violencia que mantiene abierta la investigación en Estados Unidos y en Omaha, mientras las autoridades intentan reconstruir minuto a minuto lo sucedido dentro y fuera del establecimiento.

Policía de Omaha identifica a la mujer que murió durante un intento de secuestro en Walmart

Las autoridades identificaron a la mujer fallecida como Noemí Guzmán, de 31 años, según confirmó el Departamento de Policía de Oakland (OPD), en el marco de la investigación del caso ocurrido en el Walmart de Omaha, Estados Unidos. Su historial previo incluye un arresto hace dos años relacionado con un incendio en la vivienda de su padre y una acusación de allanamiento en una iglesia de South Omaha. En aquel proceso, Guzmán fue declarada no culpable por demencia y posteriormente quedó bajo un plan de tratamiento supervisado en 2025, con una evaluación anual programada para el 12 de junio.

El Departamento de Policía de Oakland (OPD) identificó a Noemí Guzmán, de 31 años, como la mujer fallecida en el tiroteo.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente comenzó cerca de las 9:15 de la mañana, cuando agentes respondieron a una alerta dentro del establecimiento. La policía confirmó que la mujer tenía a un niño de 3 años en un carrito de compras y que, tras recibir la orden de soltar un cuchillo, comenzó a atacar al menor, lo que derivó en la intervención armada de los oficiales. Ningún agente resultó herido.

Según la fuente periodística First Alert 6, en su cobertura del hecho: "Los agentes se acercaron inmediatamente a Guzmán, que tenía al niño de 3 años sentado en el carrito de la compra". El mismo reporte detalla que, tras el tiroteo, el menor fue rescatado por su tutor y un transeúnte, y fue trasladado al hospital con heridas que no ponían en riesgo su vida.

Investigación continúa activa en el Walmart de Omaha, Estados Unidos

El caso sigue bajo investigación por múltiples agencias, incluidos equipos especializados en incidentes con oficiales involucrados, además de la Patrulla Estatal de Nebraska y las oficinas del sheriff de los condados de Douglas y Sarpy. El Departamento de Policía de Omaha señaló que los agentes implicados fueron puestos en licencia administrativa remunerada mientras se revisa su actuación conforme a los protocolos.

El subjefe de policía Scott Gray indicó en una actualización inicial que no existía amenaza para el público y que el Walmart había sido evacuado completamente durante las diligencias. Posteriormente, según información de First Alert 6, "no existe ninguna amenaza para el público", mensaje difundido por la policía a través de redes sociales durante la emergencia.

El jefe policial Todd Schmaderer defendió la actuación de los agentes, asegurando que intervinieron de manera decisiva para proteger la vida del menor. Mientras tanto, el establecimiento reabrió horas más tarde, aunque se evaluó la posibilidad de reubicar la entrega de medicamentos en otras sucursales de Walmart en Estados Unidos en caso de que permaneciera cerrado.

La investigación continúa activa mientras las autoridades intentan esclarecer cómo se desarrollaron los hechos dentro de este Walmart en Omaha, un caso que ha generado conmoción en Estados Unidos y en Omaha por la rapidez y gravedad del desenlace.