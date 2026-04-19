ALERTA ROJA en las afueras de Walmart en Ashland Square: dos personas murieron tras TIROTEO, ¿quién fue arrestado?

Dos personas murieron la noche del miércoles tras un violento tiroteo registrado en el estacionamiento del centro comercial Ashland Square, en Estados Unidos, donde operan tiendas como Walmart y Dollar Tree, cerca de Hill Carter Parkway. El hecho ha generado alarma entre los residentes y clientes de la zona, mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso.

Tiroteo en Walmart de Ashland Square, Estados Unidos: ¿qué ocurrió?

De acuerdo con la información difundida por la cadena WWBT, el incidente ocurrió a primera hora de la noche en el concurrido complejo comercial donde se encuentra el Walmart de Ashland. En su reporte, la fuente detalló: "La policía informó a 12 On Your Side que el incidente ocurrió en el centro comercial donde se encuentran Walmart, Dollar Tree y otras tiendas, cerca de Hill Carter Parkway, a primera hora de la noche".

Testigos relataron momentos de pánico en el estacionamiento, donde varias personas vieron a las víctimas tendidas en el suelo mientras los equipos de emergencia intentaban reanimarlas. Un testigo describió la escena como caótica a la llegada de la policía. Las dos víctimas, ambos hombres, fueron encontradas con heridas de bala y declaradas muertas en el lugar.

Arresto tras el tiroteo en el Walmart de Ashland: ¿quién es el sospechoso?

Tras el operativo policial, Unique White, originario de Bowling Green, fue detenido en el lugar de los hechos. Las autoridades le imputaron dos cargos de asesinato en primer grado, además del uso de un arma de fuego para cometer un delito grave y la posesión de una sustancia controlada.

Unique White, de Bowling Green, fue detenido en el lugar de los hechos.

White fue trasladado sin incidentes a la cárcel regional de Pamunkey, donde permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. La policía de Ashland mantiene abierta la investigación y ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer el caso. Cualquier persona con información puede comunicarse al (804) 798-1227 o con Crime Stoppers al (804) 780-1000.

El tiroteo en el Walmart de Ashland Square ha reavivado la preocupación por la violencia armada en zonas comerciales de Estados Unidos, mientras la comunidad local intenta asimilar lo ocurrido.