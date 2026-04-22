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ALERTA ROJA en Walmart de Wabash: policía responde a una AMENAZA DE BOMBA y se ruega a la población evitar la zona
La noche del martes se reportó una amenaza de bomba en el Walmart de Wabash. El local fue evacuado y la policía investiga lo sucedido.
Un episodio de tensión se vivió la noche del martes en la ciudad de Wabash, Estados Unidos, cuando una amenaza de bomba obligó a evacuar de manera inmediata una tienda Walmart. El hecho activó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad, lo que generó preocupación entre trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar. Las autoridades actuaron con rapidez para asegurar el perímetro mientras se investigaba la veracidad de la amenaza.
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Clientes fueron evacuados de un Walmart en Wabash tras una amenaza de bomba anónima
De acuerdo con los reportes oficiales, la gerencia del Walmart de Wabash realizó una llamada al 911 a las 7:24 p. m. tras recibir una advertencia de una persona anónima que mencionaba la posible presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento. La situación fue tratada como prioritaria, lo que llevó a la evacuación inmediata del local como medida preventiva.
En este contexto, equipos de la policía de Wabash, la oficina del sheriff del condado, la Policía Estatal de Indiana y el departamento de bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona. Además, se solicitó la intervención de un equipo especializado en desactivación de explosivos con el fin de descartar cualquier riesgo dentro del Walmart. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar el área mientras se desarrollaban las labores de inspección.
La policía atiende una alerta de amenaza de bomba en el Walmart de Wabash.
Investigación en curso en Walmart de Wabash tras amenaza de bomba en Estados Unidos
La operación de seguridad se mantuvo activa durante la noche con la presencia coordinada de distintas agencias locales y estatales. La prioridad de los equipos desplegados fue garantizar que no existiera ningún peligro para la comunidad ni para las instalaciones del Walmart de Wabash.
Según lo difundido por el medio WPTA 21Alive, "las autoridades respondieron a una amenaza de bomba en el Walmart de Wabash tras una llamada recibida por la gerencia, procediendo a la evacuación inmediata del edificio como medida de seguridad". Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se ha confirmado la existencia de un artefacto explosivo.
Las investigaciones continúan en desarrollo mientras la zona permanece bajo vigilancia preventiva, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos debido a la naturaleza del incidente en el Walmart de Wabash.
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