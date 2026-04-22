En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Paragould, un presunto caso de fraude en una tienda Walmart ha generado atención tras la revisión de grabaciones de seguridad que, según las autoridades, revelarían una maniobra para alterar códigos de barras y pagar menos en las cajas de autopago. La sospechosa, identificada como Brytani Johnson, fue detenida por cargos de robo de propiedad tras una investigación basada en videos captados dentro del establecimiento ubicado en 2802 W. Kingshighway.

Toda persona sospechosa se presume inocente hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad.

Mujer de Paragould es arrestada tras investigación por robo mediante manipulación de códigos de barras en Walmart

De acuerdo con el informe policial, agentes de Paragould iniciaron el caso luego de una denuncia presentada el 8 de abril por el personal del Walmart de Paragould. Los empleados señalaron que las cámaras de seguridad del 5 y 6 de abril mostraban a Johnson ingresando a la tienda y, presuntamente, sustituyendo etiquetas de precios en distintos productos para luego escanearlos en las cajas de autopago a un costo menor.

Las autoridades detallaron que las pérdidas identificadas ascienden a 12,64 dólares el 5 de abril y 74,04 dólares el 6 de abril, montos asociados a artículos que habrían sido manipulados antes del pago.

Investigación en Estados Unidos: confesión, antecedentes y proceso legal en Paragould

El caso tomó un giro clave el 20 de abril, cuando Johnson fue entrevistada en la estación de policía. Según el reporte oficial, tras ser informada de sus derechos bajo la advertencia Miranda, la mujer habría admitido haber alterado los códigos de barras con la intención de pagar menos por los productos.

El expediente también reveló que la acusada ya contaba con antecedentes, luego de haber sido declarada culpable de robo por receptación el 30 de diciembre de 2025. Posteriormente, se le impuso una fianza sin posibilidad de libertad condicional inmediata, aunque fue liberada bajo recomendación del oficial y con una orden de alejamiento vigente.

En este contexto, la cobertura de NEA Report fue citada como fuente principal del caso. El medio señaló textualmente: "la evidencia en video fue determinante para vincular a la sospechosa con la manipulación de precios dentro del Walmart de Paragould". Como en todo proceso judicial en Estados Unidos, las autoridades recuerdan que toda persona se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.