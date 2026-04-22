MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos e inmigrantes: este es el CALENDARIO ESCOLAR de NYC para 2026-27, ¿cuándo empiezan las clases?

El sistema educativo de la ciudad más grande de Estados Unidos ya tiene definido su próximo ciclo académico. El calendario escolar de la ciudad de Nueva York 2026-2027 (NYC Public Schools) ha sido oficializado y establece las fechas clave que millones de familias, estudiantes y docentes deben tener en cuenta, incluyendo el inicio de clases, los recesos y las vacaciones. Este anuncio es especialmente relevante para la comunidad de inmigrantes que reside en la Gran Manzana, ya que permite planificar con anticipación el año escolar.

En Nueva York, este calendario es útil para organizarse entre el metro, el tráfico y la vida familiar.

De acuerdo con la información difundida por las New York City Public Schools, el calendario organiza de forma detallada los días lectivos y los periodos de descanso, garantizando la estructura del ciclo académico en todas las escuelas públicas de la ciudad.

Calendario escolar de Nueva York 2026-2027: ¿cuándo empiezan las clases y cuándo es el último día?

El calendario escolar de Nueva York 2026-2027 ya fue oficialmente confirmado por las New York City Public Schools, estableciendo las fechas clave del ciclo académico en las escuelas públicas de los cinco distritos de la ciudad. Según el cronograma, el inicio de clases en Nueva York 2026 será el jueves 10 de septiembre de 2026, fecha que marca el regreso a las aulas tras las vacaciones de verano y el comienzo del nuevo año escolar.

Asimismo, el calendario escolar NYC 2026-2027 indica que el ciclo lectivo finalizará el lunes 28 de junio de 2027, una fecha que ha generado debate entre familias y docentes, ya que extiende las actividades académicas hasta finales de junio. De esta manera, el sistema educativo de la ciudad de Nueva York mantiene su tradicional estructura de inicio en septiembre y cierre a fines de junio.

La Ciudad de Nueva York dio a conocer el calendario escolar completo 2026-2027 de sus escuelas públicas.

¿Qué días no hay clases en las escuelas de Nueva York?

Dentro del calendario escolar de Nueva York 2026, uno de los periodos más importantes es el receso de invierno. Las clases estarán suspendidas desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 1 de enero de 2027, lo que permite a las familias organizar las celebraciones de fin de año.

Asimismo, el sistema educativo incluye el tradicional Midwinter Recess, programado del 15 al 19 de febrero de 2027, ofreciendo un descanso a mitad del segundo trimestre del año escolar. El calendario escolar NYC 2026-2027 también contempla el esperado receso de primavera, que se llevará a cabo del 22 al 30 de abril de 2027, una de las pausas más extensas del ciclo académico. Además, el año escolar incorpora varios días feriados en los que no se impartirán clases, entre ellos:

Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day: 12 de octubre de 2026

Veterans Day: 11 de noviembre de 2026

Thanksgiving Recess: 26 y 27 de noviembre de 2026

Martin Luther King Jr. Day: 18 de enero de 2027

Memorial Day: 31 de mayo de 2027

Calendario escolar de la ciudad de Nueva York: una guía clave para familias y estudiantes

El calendario escolar de Nueva York 2026-2027 se convierte en una herramienta fundamental para la organización de millones de personas. Desde el primer día de clases hasta el cierre del ciclo, el cronograma del sistema educativo de la ciudad de Nueva York facilita la planificación del estudio, el trabajo y la vida familiar en una de las ciudades más dinámicas del mundo.

En un contexto en el que la comunidad inmigrante desempeña un papel clave en la vida escolar, contar con información clara sobre el calendario escolar 2026-27 permite una mejor adaptación al sistema educativo de Estados Unidos y a sus tiempos académicos.