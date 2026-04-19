Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de abril: programación, horarios y canales de TV

HOY lunes 20 de abril se nos vienen partidazos por la Premier League, Serie A, Liga 2 y otras ligas sudamericanas.

Revisa la programación de los partidos de este lunes 20 de abril.
Revisa la programación de los partidos de este lunes 20 de abril. | Foto: composición Líbero
Este lunes 20 de abril, se nos vienen emocionantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Premier League y Serie A por Europa, mientras que en nuestro continente se jugará la Liga 2 de Perú, Liga de Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y más. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Crystal Palace vs West Ham2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Lecce vs Fiorentina1.45 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga 2

PartidoHorarioCanal
Binacional vs Estudiantil CNI3.00 p. m.YouTube Bicolor.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Barracas Central vs Belgrano1.00 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Banfield vs Independiente Rivadavia3.15 p. m.Fanatiz y Disney Plus
Central Córdoba vs Platense3.15 p. m.Fanatiz y TyC Sports
San Lorenzo vs Vélez Sarsfield5.30 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Gimnasia Mendoza vs Lanús7.45 p. m.Fanatiz, ESPN y Disney Plus
Tigre vs Huracán7.45 p. m.Fanatiz y TyC Sports.

Partidos de hoy por Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs U. La Calera7.30 p. m.TNT Sports.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Once Caldas vs Inter Bogotá6.20 p. m.RCN
Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga8.30 p. m.RCN

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Boston River vs Cerro Largo3.00 p. m.Disney Plus
Peñarol vs Juventud6.30 p. m.Disney Plus.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

