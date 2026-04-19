- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs Universitario
- River Plate vs Boca Juniors
- Olimpia vs Cerro Porteño
- Cristal vs UTC
- Manchester City vs Arsenal
- Alianza Lima vs San Martín
- Tabla Liga 1 2026
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de abril: programación, horarios y canales de TV
HOY lunes 20 de abril se nos vienen partidazos por la Premier League, Serie A, Liga 2 y otras ligas sudamericanas.
Este lunes 20 de abril, se nos vienen emocionantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Premier League y Serie A por Europa, mientras que en nuestro continente se jugará la Liga 2 de Perú, Liga de Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y más. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Crystal Palace vs West Ham
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Lecce vs Fiorentina
|1.45 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Binacional vs Estudiantil CNI
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor.
Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Barracas Central vs Belgrano
|1.00 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Banfield vs Independiente Rivadavia
|3.15 p. m.
|Fanatiz y Disney Plus
|Central Córdoba vs Platense
|3.15 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|San Lorenzo vs Vélez Sarsfield
|5.30 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Gimnasia Mendoza vs Lanús
|7.45 p. m.
|Fanatiz, ESPN y Disney Plus
|Tigre vs Huracán
|7.45 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports.
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs U. La Calera
|7.30 p. m.
|TNT Sports.
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Once Caldas vs Inter Bogotá
|6.20 p. m.
|RCN
|Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga
|8.30 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston River vs Cerro Largo
|3.00 p. m.
|Disney Plus
|Peñarol vs Juventud
|6.30 p. m.
|Disney Plus.
No olvides revisar tu agenda deportiva
