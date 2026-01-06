Sebastien Pineau, exdelantero de Alianza Lima, remece el mercado y ficha por rival de Liga 1

El mercado de pases de la Liga 1 2026 se desarrolla con importantes movimientos. Esta vez, la gran noticia fue por parte del exdelantero de Alianza Lima, Sebastien Pineau, quien tomó una decisión sobre su futuro deportivo y ya definió dónde continuará su carrera en esta nueva temporada tras su paso por el extranjero.

Sebastien Pineau, exdelantero de Alianza Lima ficha por rival de Liga 1

Alianza Lima se ha caracterizado por formar grandes talentos, entre ellos el delantero Sebastien Pineau, quien destacó en las divisiones menores del club. En busca de mayor continuidad y minutos de juego, el atacante ha decidido dar un paso importante en su carrera fichando por FC Cajamarca.

Según informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de 'X', Pineau llega en calidad de agente libre tras desvincularse de Recreativo Huelva, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

De esta manera, Pineau regresará al fútbol peruano para disputar la Liga 1 2026 con FC Cajamarca, club debutante que se ha reforzado con jugadores de gran nivel y con pasado en Alianza Lima. El delantero buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse y demostrar su talento, luego de haber tenido pocas oportunidades en la escuadra 'íntima', donde solo disputó un partido en la máxima categoría.

Sebastien Pineau es nuevo jugador de FC Cajamarca para la Liga 1 2026.

Recreativo Huelva anunció la salida de Sebastien Pineau

Durante un comunicado en redes sociales, el equipo español anunció que el delantero peruano-chileno no seguirá para el 2026. "Sebastien Pineau deja de ser futbolista del Recreativo de Huelva. Agradecemos su tiempo en el club, y le deseamos la mayor de las suertes en su futuro", fue el mensaje que compartió el club despidiéndose del jugador.

Valor de mercado de Sebastien Pineau

Según el portal internacional Transfermarkt, Sebastien Pineau ha visto una disminución en su valor de mercado debido a la falta de protagonismo en sus últimos equipos. Actualmente, el delantero de 22 años está cotizado en 50 mil euros, la mitad de su valor máximo histórico de 100 mil euros, alcanzado en 2021.

Trayectoria de Sebastien Pineau