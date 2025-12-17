0
Alianza Lima toma radical medida con Alan Cantero en medio del interés de Universitario: "Acuerdo"

El atacante argentino, Alan Cantero, es del interés de Universitario de Deportes, por lo que Alianza Lima tomó radical medida sobre el futuro del jugador.

Alan Cantero conoció decisión de Alianza Lima con respecto a su futuro.
Alan Cantero conoció decisión de Alianza Lima con respecto a su futuro. | Foto: Liga 1
Uno de los jugadores de Alianza Lima que ha estado en el ojo de los hinchas 'victorianos' es Alan Cantero. El extremo argentino tuvo una aceptable campaña con camiseta blanquiazul, pero su vínculo por cesión de una temporada culminó al cierre del 2025. En medio de ello, se conoció que Universitario, clásico rival de los 'íntimos', contactó al jugador en busca de dar el batacazo en este mercado de pases.

El mismo jugador reveló tener intenciones de quedarse en Alianza Lima, pero que no todo dependía de él, sino de los intereses y deseos del club de La Victoria por llegar a un acuerdo con Godoy Cruz de Argentina, elenco dueño del pases del extremo de 27 años.

Alianza Lima tomó radical medida con Alan Cantero

Según pudo informar el periodista José Varela, Alianza Lima analizó todas las posibilidades y tomó la firme decisión de comprar el pase de Alan Cantero a Godoy Cruz. Las negociaciones están encaminadas, pero aún no hay acuerdo del todo.

En palabras del mencionado comunicador, la idea de la institución blanquiazul es adquirir el 80% del pase del atacante argentino, sabiendo que en caso de una futura venta el equipo de Godoy Cruz salga beneficiado. De esta manera, Alianza Lima ofrecerá un contrato de larga duración a Alan Cantero para que se consolide en el cuadro 'íntimo'.

"Alianza Lima comprará a Alan Cantero, futbolista de Godoy Cruz. Hay negociaciones entre ambas instituciones, todavía no existe acuerdo. Eso sí, el objetivo de los 'blanquiazules' es poder adquirir el 80% del pase del volante ofensivo argentino", informó José Varela.

Alan Cantero, Alianza Lima

Alan Cantero destacó con Alianza Lima en el 2025. Foto: Liga 1.

"Cuando termino una competencia, trato de despejarme de todo. Mi agente me comunicó que había tenido una comunicación con la gente de la ‘U’, pero solo eso, no te puedo decir más. Siempre he dejado eso a mi representante porque le tengo mucha confianza. Ellos saben que quiero continuar acá y ya le dije a mis representantes que les digan", declaró Alan Cantero al periodista José Varela.

Valor mercado de Alan Cantero

Según el portal "Transfermarkt", Alan Cantero tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 27 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor versión con Barracas Central en el 2024, cuando llegó a valer 1 millón de euros.

