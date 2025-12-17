Medio argentino reveló fichaje de casi medio millón en Sporting Cristal: "Contrato"

Sporting Cristal es uno de los clubes que no se quiere quedar con los brazos cruzados en este mercado de pases de la Liga 1 2026. Muchos nombres han sonado en el radar celeste, pero solo algunos tendrán la oportunidad de tener una experiencia en el Perú con camiseta celeste. Justamente, un reconocido portal argentino de casi 2 millones de seguidores en 'X' ha dado de qué hablar tras revelar el fichaje de los 'rimenses' para el siguiente año.

Portal argentino reveló fichaje de Sporting Cristal para el 2026

Se trata de "VSports Team", entidad que años anteriores perteneció al reconocido periodista argentino Juan Pablo Varsky, pero que ahora es independiente y que sigue el rubro informativo de todo lo que acontece en el fútbol de Sudamérica. En esta ocasión, no quiso callar sobre el fichaje de Sporting Cristal que tuvo pasado en Flamengo de Brasil.

Nos referimos a Gabriel Santana, mediocampista de 35 años que proviene de Mirassol de la Serie A de Brasil. Este volante es una de las incorporaciones del exterior que tendrá Sporting Cristal para el 2026, sabiendo que quiere potenciar su ofensiva de cara a la Liga 1 y Fase 2 de Copa Libertadores.

"Sporting Cristal tiene un principio de acuerdo por Gabriel. Contrato por un año con opción a uno más. Aún restan exámenes médicos y firma", informa el portal argentino "VSports Team" en su cuenta oficial de 'X'.

Reconocido portal argentino informó la llegada de Gabriel Santana a Sporting Cristal.

Contrato de Gabriel Santana que recibirá de Sporting Cristal

A falta de oficialización, se sabe que Gabriel Santana tiene la propuesta de un año por parte de Sporting Cristal. Eso sí, hay opción de una temporada más en caso se cumplan ciertos requisitos que establezcan el documento formal. Queda claro que los celestes seguirán apostando por el mercado brasileño, sabiendo que tienen a un DT de dicha nacionalidad y con mucha experiencia en certámenes internacionales.