Percy Liza hace un cambio en su futuro para el 2026 y firma por campeón de la Liga 1: "Acordado"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 promete seguir captando la atención de todos los hinchas del balompié nacional. Clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, se enfocan en realizar las mejores contrataciones para luchar por el título. Además, otras escuadras apuntan a reforzarse con importantes figuras y así tratar de ser protagonistas en el campeonato. ¿Dónde jugará finalmente Percy Liza?

Percy Liza da el golpe fichando por campeón peruano para el 2026

Hasta hace unos días se conoció que el delantero con pasado en tienda celeste iba a fichar por Deportivo Garcilaso del Cusco. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y ahora el atacante de 25 años acaba de cerrar su traspaso a Sport Boys, primer campeón del Perú.

Según la información que brindó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales, el ex Marítimo de Portugal reforzará a la 'Misilera' en condición de préstamo por una temporada, procedente de Melgar, donde aún mantiene vínculo hasta 2027.

Percy Liza reforzará a club campeón peruano para el 2026/Foto: Melgar

"Finalmente Percy Liza no va a Deportivo Garcilaso como se había acordado desde un principio, sino va a Sport Boys como préstamo por todo el 2026. Del club arequipeño, donde tiene contrato 2027, señalan que han visto en Boys una mejor posibilidad en todo aspecto", precisó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

¿Cómo le fue a Percy Liza en Melgar esta temporada?

El ex canterano de Sporting Cristal tuvo mayor protagonismo con el 'León del Sur' en el Torneo Apertura 2025 donde jugó 13 partidos oficiales, no obstante, también sumó 17 compromisos entre el Clausura, Copa Sudamericana, y Copa Libertadores. Anotó un gol y en promedio registró 1039 minutos.

¿En qué clubes ha jugado Percy Liza?