Ex Universitario dio rotunda crítica a Luis Ramos, delantero de Alianza Lima: "Si llega Girotti..."

El plantel de Alianza Lima está buscando reforzarse de cara a la temporada 2026 donde tiene la obligación de salir campeón, así como luchar para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el objetivo de cumplir con ello, el equipo anunció la llegada de Luis Ramos, jugador que ha jugado en la selección peruana y viene de una buena temporada en el América de Cali de Colombia.

Alianza Lima continúa en la reestructuración del equipo y como parte del plan es traer refuerzos que marquen la diferencia en la próxima temporada. El último que llegó fue Luis Ramos, quien será una nueva alternativa en la delantera y estará luchando el puesto con Paolo Guerrero. También se habla de una posible llegada de Federico Girotti, jugador de Talleres de Argentina.

Exjugador de Universitario apunta contra el fichaje de Luis Ramos

Para el 2026, Alianza Lima jugará con un equipo renovado en diferentes zonas y tras la salida de Hernán Barcos, quedó libre un cupo que ahora sería tomado por Luis Ramos. El delantero de la selección peruana viene de tener una temporada de alto rendimiento en América de Cali donde hizo 13 goles y 3 asistencias.

Cantoro, ex Universitario, sorprendió al dejar una tajante opinión acerca del fichaje de Luis Ramos en Alianza Lima. Para el histórico jugador, Ramos llega a ser el tercer delantero en caso de confirmarse el fichaje de Girotti.

"Si llega Girotti, Ramos será el tercer delantero de Alianza. Tanto Girotti como Guerrero estarían por delante de él. Eso sí, el club podría estar pensando en el futuro, en que puede ser la última temporada de Paolo y están preparando a Ramos para que asuma ese rol", señaló en el programa 'Desmarcados'

¿Qué se sabe del fichaje de Federico Girotti?

Lo último que se supo es que Talleres y Alianza Lima estarían en conversaciones para llegar a un acuerdo de su pase, que de concretarse, el equipo blanquiazul compraría el 50%. El delantero argentino pasó por equipos como River Plate y San Lorenzo.