Mundialista peruano se reunirá con Alianza Lima para ser el flamante fichaje del 2026

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional; sin embargo, no lo consiguió y cerró el año como Perú 4 una vez más. En ese sentido, el club busca revertir la situación para la temporada 2026 y empezó a enfocarse en el mercado de pases.

El cuadro victoriano es consciente que para conseguir los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas se van dando en los últimos días, y un mundialista con la selección peruana es el refuerzo que buscan los blanquiazules.

Alianza Lima arma plantel de ensueño para la temporada 2026

Líbero pudo conocer que el lateral de Boca Juniors, Luis Advíncula, se encuentra en Perú no solo para pasar las fiestas de fin de año con su familia, sino que aprovechará para sostener reuniones con la directiva deportiva de Alianza Lima. Franco Navarro y su hijo, responsables del área deportiva íntima, conversarán con el ‘Rayo’ sobre la posibilidad de ficharlo.

Cabe mencionar que el club ‘Xeneize’ no desea contar con el experimentado jugador de la Blanquirroja, mundialista en Rusia 2018, pese a tener contrato hasta fines del 2026. Por ello, la llegada a La Victoria suena con fuerza y todo se podrá definir en los próximos días.

Luis Advíncula es uno de los referentes de la selección peruana

Luis Advíncula es uno de los futbolistas peruanos que ha sabido resaltar en el extranjero. Con la camiseta del ‘Xeneize’ vivió diversas situaciones; sin embargo, parece que la historia del popular ‘Rayo’ parece llegar a su fin.

Luis Advíncula: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Advíncula tiene un valor en el mercado actual de 200 mil €.