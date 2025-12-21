- Hoy:
América TV EN VIVO, ver Perú vs Bolivia ONLINE GRATIS por partido amistoso
MIRA AQUÍ vía América TV EN VIVO el partido de Perú vs Bolivia por partido amistoso internacional 2025.
Momento de ver el último partido de la Bicolor en el 2025. Perú vs Bolivia se verán cara a cara HOY, domingo 21 de diciembre, en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha como parte de un amistoso internacional. Disfruta de estos 90 minutos vía América TV, el cual lo puedes sintonizar por señal abierta en el canal 4 a nivel nacional. Revisa cada uno de los detalles de este encuentro que inicia a las 15:30 horas locales.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia?
El partido amistoso entre Perú vs Bolivia se verá por la señal en vivo de América TV, canal 4 a nivel nacional para el gusto de los aficionados. Los hinchas tendrán acceso gratuito para disfrutar de este compromiso que cerrará la campaña 2025 de la Bicolor.
¿Cómo ver América TV EN VIVO GRATIS, Perú vs Bolivia?
Estas son las señales a nivel nacional para ver el canal de América TV EN VIVO totalmente GRATIS. No hay excusa para no disfrutar de los 90 minutos del compromiso entre Perú vs Bolivia en territorio chinchano.
Señal Terrestre
Televisión Digital Terrestre
- Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD) | (Este último solo Lima y Callao)
- Piura: Canal 2.1 (HD)
- Trujillo: Canal 6.1 (HD)
- Arequipa: Canal 13.1 (HD)
- Cusco: Canal 29.1 (HD)
Televisión (VHF)
- Chimbote y Piura: Canal 2
- Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
- Ica y Huancavelica: Canal 5
- Huacho, Trujillo: Canal 6
- Tarma: Canal 7
- Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
- Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
- Tumbes: Canal 12
- Arequipa: Canal 13
Televisión Digital Terreste
- Huánuco: Canal 15
- Cusco: Canal 29
- Puno: Canal 47
Señal satélite
- DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
- Claro TV: Canal 4
Señal cable
- Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
- Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
- Cable Perú: Canal 4
- Visión Perú: Canal 4
- Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
- Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
- Telecable Smart - Paita: Canal 8
- Cable Unión: Canal 7
- Best Cable: Canal 4
- Start Globalcom: Canal 13
VER América TV GO GRATIS, Perú vs Bolivia por internet
La señal televisora de América TV tiene su plataforma streaming llamado América TV GO. Tendrás acceso a ello mediante tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV. Solo debes crear una cuenta en su página web y disfrutar de cada uno de los contenidos que tiene este canal para el gusto de los aficionados.
