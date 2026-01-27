0

Real Madrid vs. Benfica por Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Real Madrid vs. Benfica chocan este miércoles por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Real Madrid y Benfica juegan este miércoles por la última fecha de la fase liga de la Champions League.
Real Madrid y Benfica juegan este miércoles por la última fecha de la fase liga de la Champions League. | Foto: SL Benfica / Real Madrid CF
Real Madrid vs. Benfica se enfrentan este miércoles 28 de enero, desde el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido correspondiente a la última fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Benfica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Benfica, por la última fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica?

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Fox ONE
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: Unimás

Real Madrid vs. Benfica por fase liga de la Champions League

Será la cuarta vez en la historia en la que los clubes Real Madrid y Benfica se vean las caras en la Champions League (antes Copa de Europa). De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase liga, el conjunto español está a una victoria de lograr su pase a los octavos de final de manera directa, mientras que el elenco portugués ya no depende de sí mismo para acceder a los playoffs.

A los 'Merengues', con 15 puntos, también podría bastarles con un empate, pero la diferencia de goles no es tan amplia con sus más cercanos perseguidores y podrían perder su lugar. Por su parte, las 'Águilas' sí necesitan con urgencia un triunfo para intentar meterse a la zona de equipos que tendrán una segunda oportunidad de clasificarse a octavos de final.

