Real Madrid vs. Benfica por Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Real Madrid vs. Benfica se enfrentan este miércoles 28 de enero, desde el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido correspondiente a la última fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Benfica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Benfica, por la última fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica?

Argentina: Fox Sports y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Chile: ESPN Premium y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Perú: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Fox ONE

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos: Unimás

Real Madrid vs. Benfica por fase liga de la Champions League

Será la cuarta vez en la historia en la que los clubes Real Madrid y Benfica se vean las caras en la Champions League (antes Copa de Europa). De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase liga, el conjunto español está a una victoria de lograr su pase a los octavos de final de manera directa, mientras que el elenco portugués ya no depende de sí mismo para acceder a los playoffs.

A los 'Merengues', con 15 puntos, también podría bastarles con un empate, pero la diferencia de goles no es tan amplia con sus más cercanos perseguidores y podrían perder su lugar. Por su parte, las 'Águilas' sí necesitan con urgencia un triunfo para intentar meterse a la zona de equipos que tendrán una segunda oportunidad de clasificarse a octavos de final.