Real Madrid vs. Benfica por Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Real Madrid vs. Benfica chocan este miércoles por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Real Madrid vs. Benfica se enfrentan este miércoles 28 de enero, desde el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido correspondiente a la última fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
Real Madrid vs. Benfica: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Benfica, por la última fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica?
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Fox ONE
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: Unimás
Real Madrid vs. Benfica por fase liga de la Champions League
Será la cuarta vez en la historia en la que los clubes Real Madrid y Benfica se vean las caras en la Champions League (antes Copa de Europa). De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase liga, el conjunto español está a una victoria de lograr su pase a los octavos de final de manera directa, mientras que el elenco portugués ya no depende de sí mismo para acceder a los playoffs.
A los 'Merengues', con 15 puntos, también podría bastarles con un empate, pero la diferencia de goles no es tan amplia con sus más cercanos perseguidores y podrían perder su lugar. Por su parte, las 'Águilas' sí necesitan con urgencia un triunfo para intentar meterse a la zona de equipos que tendrán una segunda oportunidad de clasificarse a octavos de final.
