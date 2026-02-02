0

Ex Boca Juniors da el batacazo en el mercado y ficha por club de Perú donde Álex Valera es ícono

Exfutbolista de Boca Juniors sorprendió fichando por un club peruano para brillar esta temporada. Este equipo destaca por su relación con Álex Valera.

Francisco Esteves
Ex Boca Juniors jugará en el Perú.
Ex Boca Juniors jugará en el Perú. | Foto: Composición Líbero.
El mercado de fichajes en el Perú sigue abierto para la temporada 2026 y ahora un club conocido decidió contratar a futbolista con paso por Boca Juniors. Este elenco nacional está estrictamente vinculado con Álex Valera, delantero de la selección peruana y goleador en Universitario de Deportes, con quien ha salido tricampeón de la Liga 1.

Se trata del portero Marcos Díaz, argentino de 39 años que jugará en el fútbol incaico este año. Así lo informó el periodista Gerónimo Macedo León, quien mediante su cuenta oficial de 'X' reveló que el guardameta será el flamante fichaje de Deportivo Llacuabamba para jugar en la Liga 2 esta temporada con el objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría de nuestro balompié.

Como sabemos, el equipo de La Libertad está estrictamente relacionado con el delantero de Universitario de Deportes, ya que contó con sus servicios por todo el 2020. Álex Valera anotó 9 goles en 24 partidos en la Liga 1 de aquel año y despertó el interés de varios clubes peruanos, siendo la 'U' el elegido para contar con su trabajo y, por ende, sus anotaciones.

Boca Juniors

Marcos Díaz jugó en Boca Juniors.

Volviendo a Deportivo Llacuabamba, el club viene reforzándose para la Segunda División y contará con el experimentado portero internacional, que ha jugado en diferentes equipos de Argentina, como Boca Juniors, y también en Portugal, por lo que se trata de un fichaje sensacional para la escuadra norteña.

¿En qué clubes ha jugado Marcos Díaz?

Estos han sido sus equipos:

  • Colón
  • Gimnasia
  • Huracán
  • Boca Juniors
  • Talleres de Córdoba
  • Santa Clara (Portugal)

