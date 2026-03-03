Joazhiño Arroé da batacazo y es anunciado por campeón de la Liga 1: "Vuelves por tu revancha"

Joazhiño Arroé dio un tremendo batacazo en el mercado de transferencias tras firmar por club campeón de la Liga 1, a donde vuelve tras muchos años con el objetivo de alzar el título esta temporada 2026. Como sabemos, el mediocampista peruano tiene pasado en Alianza Lima y es uno de los jugadores más habilidosos que ha tenido nuestro balompié en los últimos años, aunque no llegó a ser constante.

"¡Bienvenido a casa! Vuelves por tu revancha. A dejarlo todo este 2026", precisó un conocido elenco nacional a través de sus redes sociales, aunque el nuevo equipo del volante no disputará la Primera División del Perú como algunos puedan creer, sino que estará compitiendo en la Liga 2 por el ascenso a la máxima categoría con la Universidad de San Martín.

Como muchos saben, Joazhiño Arroé ya ha jugado en el cuadro albo durante todo el 2016 y por ello quiere aprovechar esta oportunidad para retornar a la Liga 1 y buscar conseguir su segundo título como profesional. Recordemos que en el 2014 salió campeón con Sporting Cristal y luego de dos temporadas en el Rímac pasó a las filas del elenco 'santo'.

Joazhiño Arroé en la San Martín.

"Vuelvo con muchísimas ganas y humildad para lograr el objetivo que esta institución merece", indicó el ex Alianza Lima tras haber sido anunciado como flamante refuerzo de la San Martín para la Liga 2 2026. La campaña pasada ya jugó esta división con Deportivo Coopsol, pero no pudo conseguir el tan anhelado ascenso con el famoso 'Submarino Amarillo'.

¿En qué clubes ha jugado Jhoaziño Arroé?

Estos han sido sus clubes: