Según los últimos informes, el salario mínimo en Florida, Estados Unidos, no tendrá ninguna variación durante los primeros nueve meses de 2026. Pese a que muchos trabajadores esperaban una revisión automática el mes pasado, la normativa estatal ha establecido un cronograma distinto. La Enmienda Constitucional 2 de 2020 señaló que los incrementos se aplican anualmente. AQUÍ los detalles.

Sueldo mínimo 2026 en EE. UU: monto que cobrarán estos empleados en febrero, cronograma y más

'El Cronista' y otros portales internacionales han resaltado que, en el 2020, los votantes de Florida, en EE. UU., aprobaron un esquema de aumentos progresivos del salario mínimo, alcanzando una mayoría del 60%, cifra necesaria para realizar modificaciones en la Constitución estatal.

Sueldo mínimo 2026 en EE. UU: monto que cobrarán estos empleados en febrero, cronograma y más.

Aquella medida, impulsada durante la gestión del exgobernador Ron DeSantis, expone que el incremento se aplique anualmente en septiembre, garantizando su continuidad más allá de la administración actual.

Recientemente, se confirmó que, desde enero de 2026, el salario mínimo se mantendrá en 14 dólares, manteniendo así su sueldo desde el 30 de septiembre de 2025.

En tanto, es bueno mencionar que, la Enmienda 2 implementó un calendario específico para el aumento del salario mínimo en Florida. En 2021, se estableció un monto inicial de 10 dólares estadounidenses por hora. No obstante, ahora, el salario incrementará en 1 dólar cada 30 de septiembre. Se prevé que, en septiembre de 2026, el salario mínimo alcance los 15 dólares por hora.

¿Cuál es la situación de los trabajadores que dependen de este anuncio?

Desde noviembre de 2025, los trabajadores que reciben propinas cuentan con un salario mínimo de USD 10,98 por hora, conforme a la información brindada por la Florida Restaurant and Lodging Association., en EE. UU.

Este cuestionado monto se ajusta de manera anual en el mes de septiembre. Este año no será la excepción.