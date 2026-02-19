- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
ALERTA ROJA con el sueldo mínimo 2026 en EE. UU: el sorpresivo MONTO que cobrarán estos empleados en febrero, cronograma y más
En EE. UU., se confirmó el monto del sueldo mínimo para este 2026. El cambio en el salario se aplicará a partir de febrero, beneficiando a muchos trabajadores.
Según los últimos informes, el salario mínimo en Florida, Estados Unidos, no tendrá ninguna variación durante los primeros nueve meses de 2026. Pese a que muchos trabajadores esperaban una revisión automática el mes pasado, la normativa estatal ha establecido un cronograma distinto. La Enmienda Constitucional 2 de 2020 señaló que los incrementos se aplican anualmente. AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: informe revela FUERTE ACCIÓN de inmigración por parte de ICE
Sueldo mínimo 2026 en EE. UU: monto que cobrarán estos empleados en febrero, cronograma y más
'El Cronista' y otros portales internacionales han resaltado que, en el 2020, los votantes de Florida, en EE. UU., aprobaron un esquema de aumentos progresivos del salario mínimo, alcanzando una mayoría del 60%, cifra necesaria para realizar modificaciones en la Constitución estatal.
Sueldo mínimo 2026 en EE. UU: monto que cobrarán estos empleados en febrero, cronograma y más.
Aquella medida, impulsada durante la gestión del exgobernador Ron DeSantis, expone que el incremento se aplique anualmente en septiembre, garantizando su continuidad más allá de la administración actual.
Recientemente, se confirmó que, desde enero de 2026, el salario mínimo se mantendrá en 14 dólares, manteniendo así su sueldo desde el 30 de septiembre de 2025.
En tanto, es bueno mencionar que, la Enmienda 2 implementó un calendario específico para el aumento del salario mínimo en Florida. En 2021, se estableció un monto inicial de 10 dólares estadounidenses por hora. No obstante, ahora, el salario incrementará en 1 dólar cada 30 de septiembre. Se prevé que, en septiembre de 2026, el salario mínimo alcance los 15 dólares por hora.
¿Cuál es la situación de los trabajadores que dependen de este anuncio?
Desde noviembre de 2025, los trabajadores que reciben propinas cuentan con un salario mínimo de USD 10,98 por hora, conforme a la información brindada por la Florida Restaurant and Lodging Association., en EE. UU.
Este cuestionado monto se ajusta de manera anual en el mes de septiembre. Este año no será la excepción.
- 1
ALERTA ROJA en Dollar Tree: reportan la búsqueda inmediata de hombre que ROBÓ y AMENAZÓ violentamente a trabajadora con arma
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: informe revela FUERTE ACCIÓN de inmigración por parte de ICE
- 3
ALERTA, inmigrantes, ICE GANA TERRENO: el mapa de la colaboración policial con la agencia federal cambia drásticamente en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90