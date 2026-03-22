ALERTA MÁXIMA por entregas perdidas de Walmart: policía de Tulsa ARRESTA a conductor de FedEx por ROBAR PAQUETES COSTOSOS, ¿cómo fue descubierto?

Un caso de presunto robo de paquetes de alto valor sacude a Tulsa tras la detención de un conductor de FedEx acusado de apropiarse de productos electrónicos destinados a entregas de Walmart. La investigación policial se inició luego de que la cadena detectara un aumento inusual en paquetes "perdidos", lo que llevó a una operación de seguimiento que culminó con un arresto y el hallazgo de evidencia clave.

Autoridades estiman en 17.330 dólares el valor de los electrónicos que Reichel habría robado.

¿Cómo se descubrió el robo que cometió el conductor de FedEx en Walmart?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Tulsa, todo comenzó el 18 de marzo, cuando Walmart alertó sobre múltiples envíos extraviados vinculados a un mismo repartidor. Ante la sospecha, el equipo de seguridad de la empresa colocó dispositivos de rastreo en cuatro paquetes que serían transportados por FedEx hacia una tienda ubicada cerca de Memorial Drive y Admiral Boulevard.

Según la investigación, tres de esos paquetes estaban destinados a ser entregados en la sucursal ese mismo día. Sin embargo, el comportamiento del conductor levantó alertas: dos paquetes fueron entregados correctamente en la tienda, pero uno desapareció del circuito de entrega.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Austin Reichel, de 31 años. Imágenes de videovigilancia lo muestran deshaciéndose de un paquete en un contenedor de basura, junto con empaques que supuestamente pertenecían a entregas completadas.

La policía de Tulsa arresta al conductor de FedEx acusado de robar paquetes de alto valor de Walmart

Al día siguiente, otro paquete rastreado fue colocado en su camión de reparto. Aunque el conductor lo marcó como entregado, nunca llegó a su destino. Posteriormente, la policía detuvo su vehículo por una infracción de tránsito cuando salía de la zona de Walmart.

Durante la inspección, los agentes encontraron en la parte trasera de la camioneta el paquete desaparecido, el cual contenía AirPods y teléfonos móviles. El valor total de los artículos presuntamente robados asciende a aproximadamente 17.330 dólares. Además, las autoridades informaron que Reichel portaba una pistola cargada en su mochila al momento del arresto, lo que agravó su situación legal.

La cadena FOX23 News Tulsa reportó el caso, señalando que el conductor fue detenido tras detectarse irregularidades en las entregas y hallarse evidencia directa del presunto robo durante la investigación policial. Reichel fue trasladado a la cárcel del condado de Tulsa y enfrenta cargos por hurto en comercio minorista por un valor superior a 15.000 dólares, además de posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.