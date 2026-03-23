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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Fayetteville: TRES SOSPECHOSOS son acusados de robar mercancía por valor de 1,358 dólares
La Policía ubicó una camioneta con mercancía robada y, tras una persecución en la que los sospechosos intentaron suplantar identidades, detuvo a tres personas.
Tres personas fueron detenidas tras ser acusadas de sustraer mercancía valorada en más de 1,300 dólares de una tienda Walmart ubicada en Fayetteville, en un hecho ocurrido el 21 de marzo de 2026 en el establecimiento de Town Center Road. De acuerdo con la información reportada, los sospechosos habrían intentado huir cuando las autoridades iniciaron la investigación en el lugar.
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Tres sospechosos son acusados de robar mercancía por valor de 1,358 dólares en Walmart de Fayetteville
Según la denuncia penal, los agentes recibieron un aviso previo sobre una camioneta Chevrolet Silverado roja vinculada a un posible robo. Al llegar al estacionamiento, los oficiales encontraron el vehículo y detectaron múltiples artículos sin pagar tanto en su interior como alrededor del automotor.
Personal de seguridad del comercio revisó las grabaciones de vigilancia y confirmó que los implicados salieron de la tienda sin pasar por caja. La mercancía presuntamente sustraída ascendía a un subtotal de $1,358.66. En palabras de la fuente WVVA: "los sospechosos abandonaron la tienda sin pagar en ninguna caja".
La denuncia señala como sospechosos a Clarissa Gabrielle Blevins, Raymond Clinton Davis y Cynthia Dawn Simpkins.
Detenciones, cargos y situación legal del caso
Las autoridades identificaron a los implicados como Clarissa Gabrielle Blevins, Raymond Clinton Davis y Cynthia Dawn Simpkins. Durante la intervención policial, Blevins habría proporcionado inicialmente un nombre falso y no presentó una identificación válida.
Mientras los agentes recuperaban los artículos, Simpkins intentó escapar a pie, pero fue alcanzada y detenida por la policía. Por su parte, Blevins también intentó huir y fue localizada posteriormente dentro de un restaurante cercano, donde fue finalmente arrestada.
Los tres sospechosos fueron trasladados a una cárcel regional a la espera de su comparecencia judicial. Entre los cargos que enfrentan se incluyen hurto mayor, conspiración para cometer delito grave, obstrucción a la autoridad y evasión policial. El caso continúa en proceso mientras las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes.
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