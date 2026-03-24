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ALERTA TOTAL para viajeros en EE. UU.: CBP exigirá contraseñas de celulares y computadoras; se aplicará medidas estrictas a quienes se nieguen al procedimiento
CBP exigirá contraseñas de celulares y computadoras; negarse puede generar retención de dispositivos, demoras y afectar la admisibilidad.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos advirtió que todos los viajeros que crucen la frontera están sujetos a inspección de sus dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, computadoras y cámaras. En ciertos casos, los agentes pueden exigir las contraseñas para acceder al contenido y verificar información relevante para la admisión al país.
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Aunque la práctica no es común, la negativa a proporcionar estos datos puede generar retención temporal de los dispositivos, demoras en el ingreso e incluso afectar la admisibilidad del viajero.
CBP puede exigir contraseñas de dispositivos en la frontera de EE. UU.
Motivos detrás de la inspección de dispositivos
CBP realiza estas inspecciones principalmente para:
- Detectar contrabando digital o ilícito, incluyendo pornografía infantil.
- Investigar delitos financieros, como el contrabando de efectivo.
- Verificar actividades ilegales relacionadas con derechos de autor o marcas registradas.
- Obtener información relevante sobre seguridad y admisión de viajeros.
Las revisiones suelen realizarse como parte de una inspección secundaria, más exhaustiva que el control rutinario, y dependen del juicio de los oficiales de CBP.
Consecuencias de negarse a proporcionar la contraseña
Si un viajero no facilita la contraseña de su dispositivo:
- Las autoridades pueden retener o confiscar temporalmente el aparato.
- Se pueden demorar los tiempos de procesamiento e incluso poner en riesgo la entrada al país.
- En el caso de extranjeros, el incumplimiento puede ser considerado en la decisión de admisibilidad.
- Para ciudadanos estadounidenses, la entrada no será denegada, pero el dispositivo aún estará sujeto a revisión y medidas temporales.
CBP asegura que todos los códigos de acceso entregados serán eliminados una vez finalizada la inspección.
Recomendaciones para viajeros
- Hacer copias de seguridad de información importante antes de viajar.
- Evitar transportar contenido sensible innecesario.
- Cumplir con las solicitudes de CBP para minimizar demoras y problemas de admisibilidad.
Estar informado y preparado al cruzar la frontera es fundamental, especialmente para viajeros internacionales, quienes podrían enfrentar inspecciones más rigurosas según el juicio de los oficiales.
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