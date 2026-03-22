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ALERTA para inmigrantes en aeropuertos de EE. UU. por la presencia del ICE: qué documentos debes llevar para evitar problemas
Agentes del ICE se despliegan en aeropuertos de EE. UU. Conoce tus derechos y los documentos esenciales para inmigrantes y viajeros latinos.
Desde el lunes 23 de marzo, agentes del ICE estarán activos en aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a la TSA en medio del cierre parcial del gobierno federal. Esta medida genera preocupación entre inmigrantes latinos, ya que los oficiales combinarán funciones de seguridad con controles migratorios.
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Tom Homan, exfuncionario de la administración Trump, confirmó que los agentes continuarán verificando identidades e interrogando viajeros, lo que aumenta la necesidad de conocer los documentos migratorios correctos para evitar detenciones o problemas legales durante el viaje.
Qué puede hacer el ICE y cuáles son sus límites
Los agentes del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para detener a cualquier persona que consideren deportable, incluso dentro de aeropuertos. Esto incluye revisar documentos, interrogar a viajeros y realizar arrestos si sospechan violaciones a las leyes migratorias.
ICE llega a aeropuertos de EE. UU.; descubre qué documentos deben llevar inmigrantes para evitar problemas.
Sin embargo, no pueden operar equipos de seguridad como rayos X ni controlar el flujo de pasajeros; su rol se limita a verificar identidades, custodiar accesos y liberar agentes de la TSA para los controles de seguridad.
Quiénes están en mayor riesgo y qué documentos llevar
Según el National Immigration Law Center (NILC), incluso personas con DACA, TPS o permisos humanitarios pueden ser detenidas. También corren riesgo quienes tenían estatus temporal rescindido o beneficiarios de programas como CHNV, Uniting for Ukraine o CBP One.
Para protegerse, los expertos recomiendan llevar siempre copias físicas de documentos importantes:
- Green card (tarjeta de residencia permanente)
- Permiso de trabajo / EAD y aprobación de DACA vigente
- Visa y pasaporte válidos
- Comprobantes de solicitudes pendientes ante USCIS con número de caso
Además, la ACLU recuerda que todos los inmigrantes en EE. UU. tienen derecho a guardar silencio, no firmar documentos sin asesoría legal y consultar un abogado si son detenidos. Nunca se recomienda resistirse físicamente ni presentar documentos falsos, ya que estas acciones pueden agravar la situación legal.
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