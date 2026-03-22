ALERTA para inmigrantes en aeropuertos de EE. UU. por la presencia del ICE: qué documentos debes llevar para evitar problemas

Desde el lunes 23 de marzo, agentes del ICE estarán activos en aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a la TSA en medio del cierre parcial del gobierno federal. Esta medida genera preocupación entre inmigrantes latinos, ya que los oficiales combinarán funciones de seguridad con controles migratorios.

Tom Homan, exfuncionario de la administración Trump, confirmó que los agentes continuarán verificando identidades e interrogando viajeros, lo que aumenta la necesidad de conocer los documentos migratorios correctos para evitar detenciones o problemas legales durante el viaje.

Qué puede hacer el ICE y cuáles son sus límites

Los agentes del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para detener a cualquier persona que consideren deportable, incluso dentro de aeropuertos. Esto incluye revisar documentos, interrogar a viajeros y realizar arrestos si sospechan violaciones a las leyes migratorias.

ICE llega a aeropuertos de EE. UU.; descubre qué documentos deben llevar inmigrantes para evitar problemas.

Sin embargo, no pueden operar equipos de seguridad como rayos X ni controlar el flujo de pasajeros; su rol se limita a verificar identidades, custodiar accesos y liberar agentes de la TSA para los controles de seguridad.

Quiénes están en mayor riesgo y qué documentos llevar

Según el National Immigration Law Center (NILC), incluso personas con DACA, TPS o permisos humanitarios pueden ser detenidas. También corren riesgo quienes tenían estatus temporal rescindido o beneficiarios de programas como CHNV, Uniting for Ukraine o CBP One.

Para protegerse, los expertos recomiendan llevar siempre copias físicas de documentos importantes:

Green card (tarjeta de residencia permanente)

(tarjeta de residencia permanente) Permiso de trabajo / EAD y aprobación de DACA vigente

y aprobación de vigente Visa y pasaporte válidos

válidos Comprobantes de solicitudes pendientes ante USCIS con número de caso

Además, la ACLU recuerda que todos los inmigrantes en EE. UU. tienen derecho a guardar silencio, no firmar documentos sin asesoría legal y consultar un abogado si son detenidos. Nunca se recomienda resistirse físicamente ni presentar documentos falsos, ya que estas acciones pueden agravar la situación legal.