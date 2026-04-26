ALERTA MÁXIMA en las afueras de Walmart: una mujer agrede físicamente a su novio tras una LLAMADA TELEFÓNICA

Una fuerte discusión en el estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos terminó en arresto, luego de que una joven de 20 años fuera acusada de agredir a su pareja sentimental tras sospechar de una llamada telefónica. El caso, ocurrido en Kissimmee, ha generado atención tras revelarse detalles del incidente, en el que incluso había un menor de edad dentro del vehículo.

Spirit Kanari Smith, de 20 años.

Según el reporte policial, el hecho se registró en horas de la noche en un Walmart ubicado en 1450 Johns Lake Rd., cuando agentes del Departamento de Policía de Clermont acudieron tras recibir una alerta por una pelea en el estacionamiento del establecimiento en Estados Unidos.

Mujer presuntamente ataca a su novio tras una llamada telefónica a las afueras de un Walmart

De acuerdo con el informe, la pareja que mantenía una relación de aproximadamente cuatro años discutía dentro de un Nissan Altima negro cuando el conflicto escaló. El novio de Spirit Kanari Smith declaró inicialmente que "solo se trató de una discusión", mientras se encontraba con su hijo en el asiento trasero del vehículo.

Sin embargo, la situación cambió cuando la joven salió del auto y entró al supermercado, momento en el que los agentes comenzaron a recopilar testimonios. El hombre aseguró posteriormente que Smith le habría dado uno o dos golpes en el brazo durante la discusión relacionada con problemas de pareja. El menor permanecía en el vehículo durante el altercado, según el reporte.

Testigos, cámaras y arresto por violencia doméstica en Walmart EE. UU.

Una testigo clave afirmó haber visto a la pareja discutiendo dentro del automóvil y describió un forcejeo mientras la joven gritaba. No obstante, aclaró que nunca observó agresiones por parte del hombre. Las cámaras de seguridad de Walmart reforzaron parte de la versión, mostrando a Smith acercándose al vehículo, abriendo la puerta del copiloto y realizando movimientos que luego fueron interpretados como agresivos.

Inicialmente, la acusada negó los hechos, pero más tarde admitió haber golpeado a su pareja en dos ocasiones, aunque afirmó que él no la agredió físicamente, según consta en el informe policial. La fuente principal del caso, Leesburg-News.com, informó textualmente que el incidente derivó en una detención por cargos de violencia doméstica tras la intervención de las autoridades.

Finalmente, Smith fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Lake. Posteriormente, recuperó su libertad tras pagar una fianza fijada en 1.000 dólares. El caso, ocurrido en Estados Unidos dentro de un Walmart, se suma a otros episodios de violencia doméstica registrados en espacios públicos, generando debate en redes sociales bajo búsquedas relacionadas con Walmart en Estados Unidos.