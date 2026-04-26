0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs San Martín por la final de vóley
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético

ALERTA MÁXIMA en Walmart de Midland, Ontario: reportan INCENDIO de vehículo en estacionamiento; autoridades revelan si hubo HERIDOS

Autoridades confirmaron un incendio en un vehículo estacionado en Walmart, el cual no dejó heridos. El incidente fue controlado rápidamente por los bomberos.

Melanni Miranda
ALERTA en Walmart de Midland: reportan incendio de auto en estacionamiento y revelan si hubo heridos.
ALERTA en Walmart de Midland: reportan incendio de auto en estacionamiento y revelan si hubo heridos. | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

¡Mucha atención! Este domingo 26 de abril, por la tarde, los servicios de emergencia actuaron de inmediato ante un voraz incendio que afectó a un vehículo en Midland, Estados Unidos, el cual se extendió de un automóvil a otro en el estacionamiento. ¿Qué revelaron las autoridades locales?

Cuidado, inmigrantes: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su deportación.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su DEPORTACIÓN

ALERTA en Walmart de Midland: reportan incendio de auto en estacionamiento, ¿hubo heridos?

'CTV News' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre lo que sucedió en el estacionamiento de Walmart, localizado en la autopista 12. Este hecho movilizó a agentes de la Policía Provincial de Ontario (OPP) y a bomberos poco después del mediodía.

Incendio de auto en Walmart.

Incendio de auto en Walmart

Según los reportes oficiales, se confirmó que un vehículo estacionado, del cual no se reveló el nombre del propietario, comenzó a arder, lo que provocó que las llamas se extendieran a otro automóvil cercano.

Tal como se compartió en una imagen difundida por la OPP, se vio a una furgoneta completamente quemada y cubierta de retardante de fuego. Afortunadamente, los bomberos lograron controlar la situación sin que se registraran heridos. Asimismo, no se reveló más datos sobre las personas involucradas.

¿Qué más se sabe sobre este incendio?

Por su parte, el agente Aaron Coulter, de la OPP de Southern Georgian Bay, manifestó que se sospecha que el incendio tuvo un origen mecánico.

En tanto, los agentes de la zona permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad pública mientras el personal del Departamento de Bomberos de Midland se encargaba de extinguir el fuego y asegurar dicho lugar, el cual es muy concurrido por clientes y trabajadores.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su DEPORTACIÓN

  3. ALERTA MÁXIMA en las afueras de Walmart: una mujer agrede físicamente a su novio tras una LLAMADA TELEFÓNICA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano