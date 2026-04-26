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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Midland, Ontario: reportan INCENDIO de vehículo en estacionamiento; autoridades revelan si hubo HERIDOS
Autoridades confirmaron un incendio en un vehículo estacionado en Walmart, el cual no dejó heridos. El incidente fue controlado rápidamente por los bomberos.
¡Mucha atención! Este domingo 26 de abril, por la tarde, los servicios de emergencia actuaron de inmediato ante un voraz incendio que afectó a un vehículo en Midland, Estados Unidos, el cual se extendió de un automóvil a otro en el estacionamiento. ¿Qué revelaron las autoridades locales?
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ALERTA en Walmart de Midland: reportan incendio de auto en estacionamiento, ¿hubo heridos?
'CTV News' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre lo que sucedió en el estacionamiento de Walmart, localizado en la autopista 12. Este hecho movilizó a agentes de la Policía Provincial de Ontario (OPP) y a bomberos poco después del mediodía.
Incendio de auto en Walmart
Según los reportes oficiales, se confirmó que un vehículo estacionado, del cual no se reveló el nombre del propietario, comenzó a arder, lo que provocó que las llamas se extendieran a otro automóvil cercano.
Tal como se compartió en una imagen difundida por la OPP, se vio a una furgoneta completamente quemada y cubierta de retardante de fuego. Afortunadamente, los bomberos lograron controlar la situación sin que se registraran heridos. Asimismo, no se reveló más datos sobre las personas involucradas.
¿Qué más se sabe sobre este incendio?
Por su parte, el agente Aaron Coulter, de la OPP de Southern Georgian Bay, manifestó que se sospecha que el incendio tuvo un origen mecánico.
En tanto, los agentes de la zona permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad pública mientras el personal del Departamento de Bomberos de Midland se encargaba de extinguir el fuego y asegurar dicho lugar, el cual es muy concurrido por clientes y trabajadores.
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