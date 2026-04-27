ALERTA por nuevos detalles del DOBLE HOMICIDIO en el Walmart de Ashland: lo que se sabe hasta ahora

Un nuevo caso de violencia sacude a Estados Unidos luego de que un tiroteo en el estacionamiento de un Walmart en Ashland dejara dos personas muertas y un joven de 24 años fuera acusado de homicidio. El hecho, ocurrido a inicios de este mes cerca de un concurrido centro comercial de la cadena Walmart en EE. UU., continúa bajo investigación, mientras surgen nuevos detalles sobre lo que habría desencadenado la tragedia.

Nueva información sobre el doble homicidio cerca del Walmart de Ashland

Las autoridades en Ashland, Estados Unidos, han acusado a Unique White, de 24 años, de dos cargos de asesinato en primer grado tras el doble homicidio ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Ashland. Las víctimas serían su hermanastro, James Smith, y otro hombre que también se encontraba en el lugar.

Según la investigación preliminar, los detectives locales manejan la hipótesis de que una disputa relacionada con una mujer habría escalado rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos en plena zona comercial. La escena, descrita como caótica, ocurrió en un área de alto tránsito del centro comercial donde se ubica el establecimiento.

De acuerdo con la cobertura de WTVR CBS 6 News, las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios para esclarecer cómo se desarrollaron exactamente los hechos.

Investigación del doble homicidio en Walmart de Ashland, EE. UU., y testimonios familiares

El caso ha generado aún más atención debido al pasado judicial de James Smith, quien había sido condenado previamente por homicidio involuntario en relación con la muerte de un adolescente durante una fiesta en el condado de Hanover en 2024. Tras ese proceso, cumplió parte de una sentencia antes de regresar a su hogar.

En palabras de su familia, recogidas por WTVR CBS 6 News, la situación resulta difícil de procesar. Su madrastra, Kelsey Thurston, señaló: "Aceptó un acuerdo con la fiscalía por homicidio involuntario y cumplió un año y siete meses de condena. Llevaba cinco meses en casa cuando ocurrió esto". Por su parte, el padre del joven, Aubrey Smith, expresó: "Y dijo que sí quería aceptarlo porque no se fue de aquí con malas intenciones para hacerle daño a nadie esa noche".

Sin embargo, la familia también ha cuestionado la versión oficial de los cargos contra White. Thurston afirmó: "Hemos visto los videos que se han difundido y, por lo que puedo ver, su hermano no fue quien disparó a James". Además, añadió que testigos presenciales habrían indicado que la víctima no portaba armas: "Las dos chicas que estaban allí han dicho que James no tenía un arma, no tenía un arma, no tenía acceso a un arma, y han dicho que le dispararon primero, y que Unique, en respuesta, disparó al otro hombre".

El caso dejó a varias familias marcadas por una violencia que, según los propios allegados, ocurrió en cuestión de segundos. Mientras la investigación continúa, el doble homicidio en este Walmart de Ashland, Estados Unidos, sigue generando interrogantes sobre lo que realmente ocurrió en aquel estacionamiento y sobre qué desencadenó la tragedia que mantiene a una comunidad en duelo.