¡Atención! Recientemente, el representante republicano de Alabama, en EE. UU., Barry Moore implementó una propuesta de inmigración que podría impactar a millones de solicitantes y titulares de la Green Card.

Según la autoridad, esta iniciativa transformaría la manera en que las personas ingresan a Estados Unidos, ya sea de forma legal o ilegal. A través de una publicación en X, el legislador se refirió a este proyecto de ley.

Solicitantes de Green Card: proyecto de ley busca poner fin a la lotería y endurecer visados

'Business Standard' y otros portales internacionales señalaron que el legislador Moore presentó la Ley de Inmigración de los Americanos Primero, con el objetivo principal de reformar el sistema migratorio del país.

En su declaración, a través de X, aseguró que se acabaron los tiempos de priorizar a inmigrantes indocumentados, las loterías de diversidad y el trabajo extranjero. A través de un informe de Fox News, se confirmó que esta propuesta se alinea con la agenda migratoria 'America First' promovida por Trump.

Solicitantes de Green Card: proyecto de ley busca poner fin a la lotería y endurecer visados.

La iniciativa busca restringir los canales legales de inmigración, reducir las categorías de patrocinio familiar y eliminar la lotería de visados de diversidad, enfocándose de manera directa en los solicitantes con habilidades demandadas.

Moore, quien ya presentó la propuesta en la Cámara, también señaló que la intención es reescribir aspectos de la legislación migratoria actual para priorizar a los ciudadanos estadounidenses. Su proyecto establece una postura firme: el sistema migratorio debe beneficiar al pueblo estadounidense, eligiendo a personas que contribuyan a la economía y respeten las leyes.

¿Qué propone esta importante ley?

La propuesta, que abarca aproximadamente 70 páginas, busca establecer como ley permanente diversas medidas de movimientos políticos anteriores. Entre estas, destacan las acciones durante la presidencia de Trump, que endurecieron los procedimientos legales de inmigración.

Aunque el proyecto exige la eliminación de la lotería de visados de diversidad, contempla una excepción limitada para trabajadores religiosos, lo que permitiría conservar alrededor de 3.000 visados anuales en esta categoría.