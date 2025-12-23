Este Samsung de TITANIO no solo graba videos en 8K, tiene alta performance para videojuegos y su precio está por los suelos

Samsung acaba de anunciar que el próximo 4 de enero dará un primer vistazo de uno de sus nuevos smartphones. Todo parece indicar que será la llegada oficial del Galaxy TriFold 5G o el anuncio del Galaxy S26 Ultra, el cual se prevé que llegará en febrero de este 2026.

Si estás pensando renovar tu teléfono, pero no tienes mucho dinero, hoy conocerás uno de los mejores teléfonos de Samsung, el cual no solo tiene armadura de TITANIO, sino que además tiene procesador GAMER y cámaras de 200MP con calidad 8K y 4K.

¿De qué modelo hablamos? Del poderoso Galaxy S24 Ultra 5G, un equipo premium que fue lanzado en 2024, pero que sigue vigente gracias a su eficiencia y sus funciones con Inteligencia Artificial gracias al Galaxy AI que incluye.

Sin embargo, el Galaxy S24 Ultra es mucho más que estas especificaciones. Por ejemplo, si te gusta mirar videos en Netflix o HBO Max, entonces debes saber que este teléfono tiene un panel AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además de 120Hz de tasa de refresco y protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, este Galaxy S24 Ultra llega con procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB y 1TB de memoria, además de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del Galaxy S24 Ultra. Foto: Samsung

Pero, el mejor atributo del Galaxy S24 Ultra es su juego de cámaras: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Los videos que puede generar este equipo son en 4K a 60fps y 8K a 30fps. Además, las fotografías son en alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene actualmente el Galaxy S24 Ultra? En algunos comercios lo puedes comprar por 2500 soles, nada mal para un teléfono que fue lanzado por más de 5000 soles en 2024.