¿Basta con casarse para obtener la Green Card? Abogado explica lo que USCIS realmente exige para aprobar tu solicitud

El sueño de muchos inmigrantes es obtener la Green Card, oficialmente conocida como Tarjeta de Residente Permanente, para poder vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Aunque muchos creen que casarse con un ciudadano estadounidense garantiza automáticamente este beneficio, los expertos en inmigración advierten que la realidad es mucho más compleja.

La ley estadounidense establece criterios estrictos para garantizar que los matrimonios sean auténticos y no únicamente un mecanismo para obtener la residencia.

¿Cómo convertirse en residente permanente a través de la Green Card por matrimonio?

La Green Card permite a los extranjeros residir de manera permanente en Estados Unidos y trabajar legalmente en el país. Los titulares, conocidos como residentes permanentes legales (LPR, por sus siglas en inglés), pueden, eventualmente, solicitar la ciudadanía estadounidense.

Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos, como vivir en el país de manera continua durante varios años, generalmente entre uno y cinco, y demostrar buen carácter y conducta.

Sin embargo, obtener la Green Card no es automático al contraer matrimonio. Según Brad Bernstein, abogado especializado en inmigración en Spar & Bernstein, los matrimonios deben ser genuinos y reflejar una vida compartida real para que el USCIS considere aprobar la solicitud. Esto significa que la simple existencia de un matrimonio legal no garantiza la residencia permanente si no se demuestra la intención de vivir juntos y formar un hogar común.

Requisitos que USCIS evalúa en matrimonios para la Green Card

Bajo la supervisión de la administración actual, las solicitudes basadas en matrimonio enfrentan un escrutinio mucho más riguroso. Bernstein explica que los funcionarios de inmigración buscan evidencia de que la relación es genuina y no un intento de eludir las leyes migratorias.

Factores como vivir en casas separadas suelen generar alertas y pueden dar lugar a investigaciones más profundas o incluso a la denegación de la solicitud.

En un video reciente, Bernstein enfatizó: "Si los cónyuges no comparten vivienda, su solicitud de Green Card ya está bajo investigación. Estar casado no garantiza la tarjeta; vivir juntos sí". Según el USCIS, incluso un matrimonio legalmente válido puede ser rechazado si se determina que no fue celebrado con la intención de formar un hogar conjunto y demostrar buena fe ante la ley.

Para quienes buscan obtener la residencia a través del matrimonio, la recomendación es clara: demostrar una vida compartida genuina, con domicilio común y evidencia de convivencia, es esencial para superar el escrutinio del USCIS y aumentar las probabilidades de aprobación.