Municipalidad de Puente Piedra anuncia campaña de vacunación contra la influenza: consulta si eres beneficiario

La municipalidad de Puente Piedra anunció en sus redes sociales que está realizando una campaña de vacunación contra 28 enfermedades como la influenza, tétano, Neumococo, entre otros. La atención a la población es de 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Según información que brindó el municipio, la campaña de vacunación es de lunes a sábado en diversos puntos de Puente Piedra. Sin embargo, para acceder a este beneficio debes cumplir ciertos requisitos.

Campaña de vacunación en Puente Piedra

Para acceder a las diferentes vacunas que está ofreciendo la Municipalidad de Puente Piedra junto al Ministerio de Salud tienes que cumplir con los siguientes requisitos.

INFLUENZA

Niños menores de 5 años

Adulto mayor

Gestantes

Personas con enfermedades crónicas

VACUNAS CONTRA EL TÉTANO

Todas las edades

VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO

Mayores de 60 años

VACUNA CONTRA EL VPH

Varones y mujeres de 9 a 18 años

VACUNA CONTRA EL COVID-19

De 5 años a 11 años

VACUNAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Todas las edades

Se debe tener en cuenta que los puntos de vacunación son en el Centro Materno Infantil Dema, Centro Materno Infantil Los Sureños, Centro Materno Infantil Santa Rosa, Puesto de Salud Sagrado Corazón de Jesús, Puesto de Salud Jesús Oropeza Chonta, Centro de Salud Laderas de Chillón y Centro de Salud Jerusalén.

Se debe tener en cuenta que para acceder al beneficio de salud tienes que presentar tu Documento de Identidad (DNI). Los menores de edad deberán asistir con sus padres o apoderados.