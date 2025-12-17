- Hoy:
Municipalidad de Puente Piedra anuncia campaña de vacunación contra la influenza: consulta si eres beneficiario
Los ciudadanos podrán acceder a diversas vacunas contra 28 enfermedades, según dio a conocer el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puente Piedra.
La municipalidad de Puente Piedra anunció en sus redes sociales que está realizando una campaña de vacunación contra 28 enfermedades como la influenza, tétano, Neumococo, entre otros. La atención a la población es de 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.
Municipalidad de Lima finaliza remodelación en la Costa Verde a favor de la población para el verano 2026
Según información que brindó el municipio, la campaña de vacunación es de lunes a sábado en diversos puntos de Puente Piedra. Sin embargo, para acceder a este beneficio debes cumplir ciertos requisitos.
Campaña de vacunación en Puente Piedra
Para acceder a las diferentes vacunas que está ofreciendo la Municipalidad de Puente Piedra junto al Ministerio de Salud tienes que cumplir con los siguientes requisitos.
Comunicado de la Municipalidad de Puente Piedra.
INFLUENZA
- Niños menores de 5 años
- Adulto mayor
- Gestantes
- Personas con enfermedades crónicas
VACUNAS CONTRA EL TÉTANO
- Todas las edades
VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO
- Mayores de 60 años
VACUNA CONTRA EL VPH
- Varones y mujeres de 9 a 18 años
VACUNA CONTRA EL COVID-19
- De 5 años a 11 años
VACUNAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
- Todas las edades
Se debe tener en cuenta que los puntos de vacunación son en el Centro Materno Infantil Dema, Centro Materno Infantil Los Sureños, Centro Materno Infantil Santa Rosa, Puesto de Salud Sagrado Corazón de Jesús, Puesto de Salud Jesús Oropeza Chonta, Centro de Salud Laderas de Chillón y Centro de Salud Jerusalén.
Se debe tener en cuenta que para acceder al beneficio de salud tienes que presentar tu Documento de Identidad (DNI). Los menores de edad deberán asistir con sus padres o apoderados.
