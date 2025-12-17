- Hoy:
Municipalidad de Lima finaliza remodelación en la Costa Verde a favor de la población para el verano 2026
El municipio de Lima terminó la remodelación de este importante espacio de la Costa Verde gracias al Plan Verano 2026. Más detalles AQUÍ.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima informó que terminó de remodelar un importante puente de la Costa Verde. La medida busca que la población pueden transitar por el lugar con total comodidad y tranquilidad.
PUEDES VER: San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
"Concluimos con el mantenimiento del puente Isaac Rabin, ubicado en la Costa Verde, con trabajos orientados a mejorar la seguridad y la transitabilidad para peatones, ciclistas y conductores", indica la publicación realizada por el municipio liderado por Renzo Reggiardo.
De acuerdo a la información brindada, se mejoró los accesos para peatones y ciclistas. Se renovó la estructura del puente con la finalidad de brindar seguridad a los transeúntes y conductores. Finalmente, se pintó al 100% el puente.
Estas acciones por parte de la Municipalidad de Lima forman parte del Plan Verano 2026, el cual consiste en realizar el mantenimiento de 13 puentes de la Costa Verde. Se busca que la población pueda acceder a una infraestructura segura y en óptimas condiciones.
Estos distritos de Lima prohíben acampar en sus playas
Es común que por fin de año, diversas personas busquen acampar en las principales playas de la capital. Ante ello, diversos municipios han tomado medidas que buscan prohibir realizar un camping en los balnearios. Por ejemplo, la Municipalidad de Chorrillos impondrá una multa de 2800 soles a quienes realicen esta acción en sus ocho playas.
La Municipalidad de Miraflores, Barranco y Ancón confirmaron que también sancionarán a los ciudadanos que no respeten las medidas dispuestas para visitar el balneario.
