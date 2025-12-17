Corte de agua este jueves 18 de diciembre: Sedapal suspenderá servicio por más de 10 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima anunció que un distrito de la capital se quedará con servicio este jueves 18 de diciembre. Ante esta situación, se solicita a los ciudadanos tomar sus precauciones para no quedarse sin agua potable por más de 10 horas.

Corte de agua este jueves 18 de diciembre en Magdalena del Mar

De acuerdo al comunicado de Sedapal, el distrito de Magdalena del Mar se verá afectado por el empalme de tubería. Si vives ahí, y quieres conocer cuáles son las zonas que no contarán con servicio, entonces tienes revisar al siguiente listado.

Cercado

Ubr. Orbea

Urb. Oyague

Av. Brasil

Jirón Puente y Cortez

Jirón San Martín

Av. Francisco Gonzáles

Sedapal confirmó corte de agua.

La suspensión del servicio comenzará a las 10:00 de la mañana y terminará a las 10:00 de la noche. Si tienes mayores dudas, entonces no dudes en comunicarte con el Aquafono (01) 317-8000, ya que ahí despejarán todas tus dudas.

Link para verificar el corte de agua

Para conocer a mayor precisión sobre los cortes de agua, Sedapal dispuso una página web oficial (LINK) para realizar las consultas sobre qué sectores se quedarán sin servicio y cuáles son las fechas pactadas.

Si quieres realizar la consulta totalmente gratis, solo necesitas tener a la mano tu número de subministro, que aparece en la parte superior del recibo de agua o en el medidor que está instalado en tu vivienda.