Municipalidad de Lima da excelente noticia a compradores de Mesa Redonda y Mercado Central: favorece la seguridad en fiestas
Ante la aglomeración que se está reportando en Mesa Redonda y Mercado Central por fiestas de fin de año, la Municipalidad de Lima anunció importante medida.
Desde que inició el mes de diciembre, diversos ciudadanos están que visitan Mesa Redonda y Mercado Central para realizar sus compras por fin de año. Ante esta situación, la Municipalidad de Lima está tomando medidas relevantes a favor de la población.
Ante la gran acogida que tienen estos espacios, el municipio de Lima está realizando diferentes operativos con el equipo de prevención. Esta iniciativa busca que los clientes puedan realizar sus compras de manera segura.
Municipalidad de Lima está que realiza campas en Mesa Redonda y Mercado Central.
"Supervisando que los pasadizos se mantengan libres, controlando el aforo interno para asegurar espacios ordenados y condiciones óptimas", indica el post que realizó la Municipalidad de Lima.
Además, brindó algunas recomendaciones a los ciudadanos para comprar sus productos en Mesa Redonda y Mercado Central. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!
- Evitar aglomeraciones
- No ir con niños o bebés para prevenir incidentes
- Identificar las zonas de evacuación
- Mantén la calma
"Excelente trabajo MML, felicitaciones", "El personal de seguridad debe botar a los comerciantes informales","Mayor señalización, por favor", son algunos comentarios que indican los cibernautas en las redes sociales de la Municipalidad de Lima.
