Municipalidad de Lima anunció una excelente noticia para los ciudadanos que visitan Mesa Redonda y Mercado Central

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó un operativo integral contra la venta de pirotecnia en el Centro Histórico de la ciudad, como parte de las acciones preventivas orientadas a proteger la seguridad de la ciudadanía, el orden público y la integridad de los comerciantes y visitantes en zonas de alta concentración comercial.

Esta intervención se desarrolló en un contexto de permanente vigilancia municipal, especialmente en áreas donde el tránsito peatonal y vehicular se incrementa significativamente y donde el riesgo por el almacenamiento y comercialización de productos pirotécnicos representa una amenaza latente.

El operativo tuvo como finalidad principal prevenir incendios, explosiones y accidentes, así como hacer cumplir las disposiciones municipales que prohíben la venta informal e ilegal de pirotecnia. Asimismo, se buscó garantizar que los establecimientos comerciales respeten las normas de seguridad, licencias de funcionamiento y condiciones adecuadas de aforo, priorizando la protección de la vida y la salud de la población.

En ese marco, el gerente municipal, Alejandro Jiménez, en coordinación con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, realizó un recorrido de supervisión por las zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central. Durante la inspección, las autoridades verificaron el desarrollo de las acciones de fiscalización, el cumplimiento de las medidas de seguridad, el control del aforo en galerías y establecimientos.

El operativo contó con la participación de fiscalizadores municipales, personal de Seguridad Ciudadana y otras áreas competentes, quienes inspeccionaron puestos, almacenes y galerías comerciales para detectar la venta de pirotecnia prohibida y otros productos de riesgo. En los casos correspondientes, se procedió con las intervenciones, decomisos y sanciones administrativas, conforme a la normativa vigente.

De igual manera, se ejecutó un segundo operativo, realizado en el jirón Inambari y en el cruce del jirón Paruro con la avenida Nicolás de Piérola, en el cual se detectaron diversos productos pirotécnicos, como cuetecillos, chispitas, tronadores, proyectiles, tortas misileras y bastones de luz.