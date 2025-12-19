Era una de las opciones para llegar a Universitario y ahora es pretendido por grande de Chile

Universitario de Deportes es uno de los clubes que más se mueve en el mercado de fichajes para potenciar su plantel en busca de lograr el tetracampeonato de la Liga 1, pero primero deberán concretar la llegada de su nuevo entrenador. En ese contexto, se conoció que un club grande de Chile ha mostrado interés en una figura que estaba en carpeta para firmar con la 'U'.

Fue opción en Universitario y ahora es pretendido por grande de Chile

Tras la salida de Jorge Fossati como entrenador, la directiva crema enfocó sus esfuerzos en definir a su reemplazante. En ese contexto, uno de los nombres que apareció como opción para el banquillo fue Fabián Bustos, quien ya tuvo un paso previo por el club y sonó como posible regreso tras la salida del ‘Nonno’.

Sin embargo, en las últimas horas, el medio chileno 'En Cancha' recogió información del periodista Marcelo Díaz y dio a conocer que el estratega argentino también figura en carpeta para asumir la dirección técnica de la U de Chile. En ese sentido, destacaron que su perfil resulta atractivo por los logros obtenidos a lo largo de su trayectoria.

Fabián Bustos, ex DT de Universitario, suena para dirigir a la U de Chile.

"Según información de TNT Sports, el entrenador que comenzó a tomar fuerza en el Centro Deportivo Azul (U de Chile) es Fabián Bustos, técnico argentino que viene de dirigir a Olimpia de Paraguay. Bustos aparece como una opción concreta y bien evaluada por la dirigencia, principalmente por su amplia trayectoria internacional y el palmarés que lo respalda. En su carrera como entrenador ha conquistado seis títulos oficiales entre Ecuador y Perú", señalaron en su nota web.

Fabián Bustos era opción para volver a Universitario

El periodista Gustavo Peralta reveló que la dirección deportiva de Universitario tenía como a uno de sus candidatos para ocupar el cargo de entrenador a Fabián Bustos, aunque finalmente se decantaron por la llegada del DT Javier Rabanal.

"La administración también maneja como alternativa a Fabián Bustos por su conocimiento del plantel, del fútbol peruano y por su entendimiento de la institución", mencionó el citado comunicador