Gallese se sincera sobre inédita selección con rostros nuevos y deja firme comentario: "Veo…"

La selección peruana afrontará su último partido del año ante Bolivia con un inédito equipo y Pedro Gallese dejó rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Pedro Gallese se pronunció previo al Perú vs Bolivia.
Pedro Gallese se pronunció previo al Perú vs Bolivia. | Safap/Fútbol en América | Composición: Líbero
Perú y Bolivia se enfrentan en un partido amistoso internacional este domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha. El encuentro, que no es de fecha FIFA, será el último del año, por lo que la Blanquirroja espera cerrarlo con una victoria. En ese contexto, Pedro Gallese se pronunció.

El guardameta del combinado nacional, convocado a este choque frente a la ‘Verde’, es uno de los pocos futbolistas experimentados que serán parte de este compromiso. El equipo, que será dirigido técnicamente por Gerardo Ameli, cuenta con jugadores, en su mayoría, de la Liga 1 Perú.

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre la selección peruana?

“Veo muchas caras nuevas, pero con muchas ganas. Algunos es la primera vez que están en la selección, algunos que se conocen un poco más, pero veo las ganas de representar bien al país”, dijo el experimentado portero de la Bicolor en un corto video compartido por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap).

(Video: Safap)

Cabe mencionar que la Blanquirroja llega a este partido con una derrota por 2-1 ante su similar de Chile como parte de los amistosos que el equipo de Manuel Barreto tuvo en noviembre. Antes del choque contra ‘La Roja’, empató 1-1 con Rusia, por lo que espera cerrar el 2025 con un triunfo. 

En el once inicial que alista el técnico Gerardo Ameli, Pedro Gallese será el arquero titular, demostrando toda su experiencia en la cancha. El ahora guardameta de Deportivo Cali de Colombia será el capitán ante el cuadro del Altiplano.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO?

El partido amistoso internacional entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por América TV (canal 4 y 704 HD de Movistar). Asimismo, si quieres seguirlo por alguna aplicación, puedes hacerlo a través de América tvGO.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

