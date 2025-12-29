¿Se va de Universitario? César Inga despertó interés de club de la MLS: "En los próximos días..."

Universitario sabe que hay jugadores de su plantel que podrían despedirse antes del inicio de la temporada 2026. Siendo tricampeones y haciendo una gran campaña lograron que varios cremas estén en la mira de equipos del exterior. Este es el caso de César Inga, que hizo una gran tarea por la banda y ahora podría tener su primera experiencia en el extranjero. Lo sigue un equipo de la MLS.

"Kansas City tiene interés en contratar a César Inga. El club de la MLS ha mostrado interés en el futbolista de Universitario de Deportes y viene siguiendo de cerca su situación. Por ahora no existe una oferta formal, pero el nombre de César Inga está en carpeta y podría haber movimientos en los próximos días", informó el periodista Gabriel Pacheco vía X.

De todas maneras, el equipo de Kansas no sería la mejor opción. El Sporting Kansas City cerró una de sus peores temporadas históricamente al finalizar penúltimo de la Conferencia Oeste con solo 7 victorias en 34 partidos, quedando fuera de los playoffs por segundo año consecutivo. Por lo que buscarán 'lavarse' la cara el año que viene.

El contrato de Inga con Universitario

El lateral izquierdo llegó a Universitario procedente de ADT y firmó un contrato hasta fines del 2027. Por lo que el club crema podría recibir una interesante suma de dinero si Kansas City quiere contar con el peruano. César Inga ya se mostró ilusionado con jugar en el extranjero, él mismo lo dijo cuando lo entrevistaron jugando con la Selección Peruana.

¿Cuánto vale César Inga?

Según la web de Transfermarkt, el futbolista de 23 años tiene un valor de 1.5 millones de euros. Es uno de los jugadores mejores cotizados de la Liga 1. Universitario esperará la propuesta formal para negociar, no tendría inconvenientes en dejar ir a César Inga al extranjero.