Vale casi 1 millón de euros y ahora acaba de llegar al Perú para firmar por Alianza: "Hasta 2028"

Alianza Lima sabe que este 2026 necesita cortar con la sequía de títulos en la Liga 1. Ante este escenario, la dirigencia victoriana viene haciendo un importante esfuerzo para asegurar la continuidad de sus jugadores nacionales y extranjeros. En ese sentido, ahora un destacado atacante firmará contrato con los íntimos hasta la temporada 2028.

Futbolista que vale casi 1 millón de euros firmará por Alianza Lima hasta 2028

Según la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el delantero Alan Cantero ya aterrizó en nuestra capital con el objetivo de ampliar su vínculo con el 'equipo del pueblo'. Como se recuerda, hace unos días los grones adquirieron el 80% de su carta pase que pertenecía a Godoy Cruz.

De esta manera, se confirma que el 'Tractor' permanecerá en Matute y seguirá siendo pieza clave para el entrenador Pablo Guede para la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores. "Alan Cantero acaba de llegar al país para firmar su pase a Alianza Lima hasta el 2028 y unirse a la pretemporada", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Alan Cantero extenderá su contrato con Alianza Lima hasta el 2028/Foto: LIBERO

Alan Cantero se pronunció tras su llegada al Perú

Luego de su regreso al Perú, Cantero no ocultó su emoción de haber cerrado un nuevo acuerdo con el elenco aliancista hasta fines de 2028. Asimismo, resaltó que conoce muy de cerca al flamante técnico Pablo Guede.

"Muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión. Seguramente cuando nos juntemos con todo el plantel va a venir esa charla con (Pablo Guede), estamos tranquilos. Lo conozco de Argentina es un entrenador muy ofensivo que sabe a lo que juega y ojalá sea un gran año para todos", expresó el jugador desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Jax Latin Media)

¿En cuánto se cotiza Alan Cantero?

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolista en todo el mundo da cuenta que actualmente el extremo argentino Alan Cantero ostenta un valor de 700 mil euros en el mercado de pases a sus 27 años. En el 2024 fue cuando alcanzó su cifra récord de 1 millón de euros con Barracas Central.