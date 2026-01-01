¿Qué debe pasar para que un club pueda tener 7 extranjeros en la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 comenzará dentro de unas semanas, por lo cual todos los clubes vienen reforzándose para cumplir con sus respectivos objetivos. En ese sentido, ahora los elencos del fútbol peruano podrán tener 7 extranjeros en sus planteles, ya no solo 6, pero para lograrlo deben cumplir con un requisito que actualmente Alianza Lima y Universitario no tienen.

Hace poco Los Chankas anunció a Juan Ospina, de Colombia, como su flamante fichaje para la temporada entrante, convirtiéndose en el primer equipo de la Primera División del Perú en contar con 7 foráneos en sus filas. Esto hizo que muchos hinchas se pregunten por qué los de Andahuaylas tienen permitido tal número de futbolistas, y a continuación te contamos de qué se trata.

¿Cómo un club puede tener 7 extranjeros en la Liga 1 2026?

Y es que el nuevo reglamento de la Liga 1 dice que: si un club no tiene ni un solo futbolista nacionalizado en su plantel, puede contar con 7 futbolistas extranjeros en el equipo. Sin embargo, si un equipo contrata a un jugador naturalizado deberá rescindir y dar de baja al menos un foráneo, volviendo automáticamente al límite de 6.

El nuevo reglamento para la Liga 1 2026.

Además, si cuentas con 6 jugadores extranjeros y a lo largo de la temporada este se nacionaliza peruano, seguirá contando como nacido fuera del país y no liberará uno de los cupos. Por ende, en estos momentos Alianza Lima y Universitario no cuentan con el permiso para tener el máximo de extranjeros permitidos, ya que sí cuentan con naturalizados como Jairo Vélez y Martín Pérez Guedes respectivamente.

En conclusión, el límite general de extranjeros es de 6 por club en la Liga 1 2026, pero si un equipo no cuenta con un solo futbolista nacionalizado peruano accederá a la opción de contar con 7 foráneos. Es decir, Los Chankas no puede contratar a ni un solo jugador naturalizado, porque si lo hace deberá rescindirle contrato automáticamente a uno de los nacidos fuera del Perú.