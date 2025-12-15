Futbolista se va de Sporting Cristal y da la sorpresa firmando por Comerciantes Unidos: "2 años"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue trayendo grandes novedades a toda la afición nacional. Ahora se conoció que un jugador decidió no seguir en Sporting Cristal y su futuro estará en Comerciantes Unidos por las próximas 2 temporadas.

Futbolista no seguirá en Sporting Cristal y fichará por Comerciantes Unidos

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el guardameta peruano Matías Córdova dejará de pertenecer al conjunto celeste y tiene todo acordado para ser nuevo fichaje de las 'Águilas de Cutervo' desde la próxima temporada.

"Comerciantes Unidos ficha por 2 años a Matías Córdova de buen año en Unión Comercio. El arquero deja de pertenecer a Sporting Cristal", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Matías Córdova jugó en Sporting Cristal

Es válido mencionar que, a inicios de este 2025, la institución cervecera ya había anunciado el préstamo del portero de 23 años a la escuadra cajamarquina, pero a mediados de año, el futbolista tomó la decisión de jugar en Unión Comercio de Tarapoto.

Con el cuadro de Moyobamba, Córdova disputó oficialmente 24 partidos por la Liga 2, de los cuales recibió 28 goles, y solo pudo conservar su arco en cero hasta en 8 oportunidades. En resumen, sumó un promedio de 2160 minutos.

Valor en el mercado de Matías Córdova

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el golero Matías Córdova se encuentra tasado actualmente en 175 mil euros en el mercado de pases tras su presente deportivo. Este valor viene siendo el más alto en su carrera profesional.