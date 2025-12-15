0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Autuori no se guardó nada y señaló al responsable de la derrota de Cristal: "Se ha perdido por..."

El DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori habló luego de la dura caída en Cusco e hizo una firme autocrítica al quedar como Perú 3 en la Copa Libertadores 2026.

Solange Banchon
Paulo Autuori habló sin filtro tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC
Paulo Autuori habló sin filtro tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC | Sporting Cristal/Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal sufrió una amarga derrota en la ciudad imperial tras caer 2-0 ante Cusco FC por el segundo Playoffs de vuelta de la Liga 1 2025. Los celestes no supieron conservar la mínima ventaja y el elenco de Miguel Rondelli logró darle vuelta al marcador con goles de Iván Colman y Facundo Callejo.

CD Moquegua hizo oficial el fichaje de ex Sporting Cristal para el 2026

PUEDES VER: Se fue de Sporting Cristal y ahora rompió el mercado firmando por CD Moquegua: "A dejar el alma"

Paulo Autuori se pronunció tras la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC

El resultado viene siendo un duro golpe para el cuadro bajopontino ya que ahora serán Perú 3 y afrontarán las fases preliminares de la Copa Conmebol Libertadores 2026. Bajo ese contexto, durante la conferencia de prensa post partido, el entrenador brasileño Paulo Autuori realizó una autocrítica e indicó que es el único responsable de todo este momento.

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal cayó 2-0 ante Cusco FC por los Playoffs vuelta de la Liga 1 2025

"Yo planteé el equipo como quiero y con estrategia. No se ha perdido por esto. Tuvimos mucho espacio para jugar, entonces la responsabilidad es toda mía, no hay ninguna dificultad en eso. No tiene nada que ver los planteamientos, absolutamente nada", expresó.

(Video: Jax Latin Media)

Por otro lado, el reconocido estratega admitió que Cusco FC hizo una gran labor no solo ante Sporting Cristal, sino durante toda temporada 2025. En ese sentido, Autuori valoró de gran manera los logros que ha conseguido el plantel de Miguel Rondelli.

"Felicitar al rival que lo merece, no solamente por un partido, pero aquello que hicieron a lo largo de la competencia es porque ellos hicieron bien y merecieron. No hay otra clase de justificación", agregó.

Finalmente, Paulo Autuori analizó la campaña de sus dirigidos, y subrayó el crecimiento que ha tenido el club luego de su llegada. Sumado a eso, dejó en claro que para el 2026 buscarán seguir por el buen camino.

"Este ha sido un año que nosotros plantamos. Uno siembra lo que cosecha. Sembramos muchas cosas a lo largo de la temporada, deberíamos haber cosechado aún más este año y no lo hemos logrado, pero sí se logró hacer cosas que serán importantes en el futuro. Entonces estamos tranquilos con lo que toca la próxima temporada", sentenció el experimentado DT.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal y los tres jugadores confirmados que no continuarán para la temporada 2026

  2. Se fue de Sporting Cristal y ahora rompió el mercado firmando por CD Moquegua: "A dejar el alma"

  3. Alianza Lima y todos los rivales que debe vencer para llegar a Fase de Grupos de la Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano