Campeón peruano negocia con panameño para ser su flamante fichaje del 2026: "Desde…"

El mercado de pases de la Liga 1 sigue captando la atención de los hinchas que esperan conseguir los objetivos en la temporada 2026.

Erickson Acuña
Club de la Liga 1 puede dar la sorpresa en el mercado de fichajes.
Club de la Liga 1 puede dar la sorpresa en el mercado de fichajes.
La Liga 1 2025 terminó y los diferentes equipos priorizan el mercado de fichajes donde los movimientos comenzaron con las renovaciones, refuerzos y salidas. En ese contexto, un club captó la atención con las negociaciones que viene realizando para tener en sus filas a un destacado jugador.

Los equipos saben que si quieren conseguir los objetivos necesitan de importantes elementos en el campo, por ello, van trabajando en la planificación de su plantel con nombres de destacados futbolistas con quienes buscarán el título nacional, avanzar en la Copa Libertadores o Sudamericana, o clasificar a un torneo internacional.

Clubes de la Liga 1 se alistan para afrontar la temporada 2026

“Desde hace días, Sport Boys negocia con el panameño Edilson Carrasquilla. Es hermano de Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. De esta manera, la ‘Misilera’ viene afinando detalles en la conformación de su equipo.

Cabe mencionar que el cuadro rosado, uno de los históricos campeones del fútbol peruano, quiere revertir la situación de los vivido en los últimos años, pues no ha logrado los resultados esperados y ha tenido que luchar por no caer en zona de descenso de la tabla de posiciones. 

Edilson Carrasquilla

Edilson Carrasquilla en la órbita de Sport Boys

Edilson Carrasquilla: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Edilson Carrasquilla tiene un valor en el mercado actual de 200 mil €.

