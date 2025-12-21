- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Salió de Sporting Cristal y ahora está a un paso de firmar por club de Liga 1 2026: "Muy avanzado"
Tuvo su paso en Sporting Cristal y ahora remece el mercado de pases al estar cerca de firmar por tradicional club de la Liga 1 2026. "Muy avanzado", informan.
El mercado de pases en la Liga 1 2026 sigue presentando novedades de cara al inicio del torneo. En esta ocasión, un ex Sporting Cristal está a poco de estampar su firma con un tradicional equipo que quiere a como de lugar competir en la máxima categoría del balompié peruano.
PUEDES VER: ¡Golpe en el mercado! Facundo Callejo cerca de firmar por club grande de Liga 1 2026: "Se va"
Se trata de Víctor Rivera, el extécnico de Sporting Cristal en la temporada 2010, que luego salió tras no conseguir los resultados esperados. El también bicampeón con la Universidad San Martín, ahora está muy cerca de firmar contrato con ADT para poner el conjunto tarmeño en un mejor lugar que el 2025.
Según pudo informar el periodista Paul Pérez, todo está encaminado para que el estratega nacional se mude a Tarma y asuma nuevamente un reto en la Liga 1 del fútbol peruano. Víctor Rivera tuvo su última experiencia en Primera con Deportivo Municipal, pero no le fue del todo bien para lamento personal.
"Víctor Rivera se aproxima a ADT. Todo muy avanzado entre el técnico nacional y el club tarmeño", informó el mencionado periodista a través de su cuenta oficial de 'X'.
Víctor Rivera cerca de dirigir en la Liga 1 con ADT.
¿Qué equipos dirigió Víctor Rivera?
- La Peña Sporting
- Deportivo Municipal
- Universidad San Martín
- Sporting Cristal
- Universidad César Vallejo
- Selección Peruana Sub 20
- Juan Aurich
- Cienciano
- Deportivo Coopsol
Víctor Rivera, bicampeón del fútbol peruano
El ahora estratega de 57 años tiene su nombre registrado en la historia del fútbol peruano. Víctor Rivera es el artífice de poner a la Universidad San Martín como bicampeón del balompié nacional en las temporadas 2007 y 2008. Un logro único para la institución deportiva, que ahora se encuentra luchando por volver a la máxima categoría.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90