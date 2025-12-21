Salió de Sporting Cristal y ahora está a un paso de firmar por club de Liga 1 2026: "Muy avanzado"

El mercado de pases en la Liga 1 2026 sigue presentando novedades de cara al inicio del torneo. En esta ocasión, un ex Sporting Cristal está a poco de estampar su firma con un tradicional equipo que quiere a como de lugar competir en la máxima categoría del balompié peruano.

Se trata de Víctor Rivera, el extécnico de Sporting Cristal en la temporada 2010, que luego salió tras no conseguir los resultados esperados. El también bicampeón con la Universidad San Martín, ahora está muy cerca de firmar contrato con ADT para poner el conjunto tarmeño en un mejor lugar que el 2025.

Según pudo informar el periodista Paul Pérez, todo está encaminado para que el estratega nacional se mude a Tarma y asuma nuevamente un reto en la Liga 1 del fútbol peruano. Víctor Rivera tuvo su última experiencia en Primera con Deportivo Municipal, pero no le fue del todo bien para lamento personal.

"Víctor Rivera se aproxima a ADT. Todo muy avanzado entre el técnico nacional y el club tarmeño", informó el mencionado periodista a través de su cuenta oficial de 'X'.

Víctor Rivera cerca de dirigir en la Liga 1 con ADT.

¿Qué equipos dirigió Víctor Rivera?

La Peña Sporting

Deportivo Municipal

Universidad San Martín

Sporting Cristal

Universidad César Vallejo

Selección Peruana Sub 20

Juan Aurich

Cienciano

Deportivo Coopsol

Víctor Rivera, bicampeón del fútbol peruano

El ahora estratega de 57 años tiene su nombre registrado en la historia del fútbol peruano. Víctor Rivera es el artífice de poner a la Universidad San Martín como bicampeón del balompié nacional en las temporadas 2007 y 2008. Un logro único para la institución deportiva, que ahora se encuentra luchando por volver a la máxima categoría.