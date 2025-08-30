- Hoy:
Colo Colo vs. U. de Chile: hora y qué canal transmite el clásico chileno
Colo Colo vs. U. de Chile chocan este domingo por la fecha 22 de la Liga de Primera del fútbol chileno. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el superclásico.
Colo Colo vs. U. de Chile se enfrentan este domingo 31 de agosto, desde el Monumental David Arellano de Santiago, en una nueva edición del superclásico correspondiente a la fecha 22 de la Liga de Primera del fútbol chileno. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este partido.
Colo Colo vs. U. de Chile: hora del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga de Primera 2025 del fútbol chileno y deseas sintonizar el superclásico entre Colo Colo vs. Universidad de Chile, por la vigésima segunda fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Costa Rica: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile?
En territorio chileno, el partido de Colo Colo vs. Universidad de Chile será transmitido EN VIVO y en exclusiva por TNT Sports Premium en televisión y vía streaming a través de Estadio TNT Sports y la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.
Colo Colo vs. U. de Chile: previa del superclásico del fútbol chileno
Será la vez 198 en la historia en la que los clubes Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, los 'Azules' están a una victoria de ubicarse en zona de clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el 'Cacique' está muy lejos del acceso a un torneo internacional.
La U. de Chile, con 38 puntos y dos partidos menos, necesita ganar para tratar de arrebatarle el segundo lugar a Palestino, que debe un encuentro. Por su parte, Colo Colo está a 4 unidades de la zona de clasificación para la siguiente edición de la Copa Sudamericana, por lo que necesita sumar de a tres en su casa ante el rival de toda la vida.
