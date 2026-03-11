- Hoy:
Katia Condos revela el fin de su matrimonio con Federico Salazar tras tres décadas juntos: "Hemos decidido tomar caminos diferentes"
Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación matrimonial a través de redes sociales, pidiendo comprensión y privacidad en este momento difícil.
Katia Condos y Federico Salazar han puesto fin a su relación matrimonial luego de 30 años juntos. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la actriz sorprendió a sus seguidores al comunicar su separación y solicitó comprensión y privacidad durante este complejo momento que están viviendo.
“Hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, declaró Katia Condos en el comunicado. Es importante recordar que hace apenas un mes la pareja disfrutaba de momentos juntos. La actriz de América TV incluso compartió un video en el que el periodista bromea sobre su relación.
Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar. Foto: Instagram
“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia.”, precisó la actriz.
“Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede.”, finalizó el comunicado publicado en Instagram.
30 años de relación entre Federico Salazar y Katia Condos
La relación entre Federico Salazar y Katia Condos se extendió por cerca de 30 años, convirtiéndose en una de las parejas más estables y queridas del medio artístico. Durante ese tiempo construyeron una familia y compartieron distintos momentos tanto en el ámbito personal como público, ganándose el cariño de sus seguidores.
