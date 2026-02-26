PELIGRO para inmigrantes venezolanos en Miami: DEPORTAN a más de 100 en vuelo de repatriación y alarman a la comunidad

Este miércoles, un grupo de 111 inmigrantes venezolanos llegó a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, según informaron autoridades del país caribeño. Este retorno forma parte del acuerdo migratorio binacional suscrito entre Caracas y Washington a finales de enero de 2025.

El vuelo corresponde al número 116 desde que se activó el programa, que busca facilitar el retorno de venezolanos desde las tierras de Donald Trump, incluso en medio de tensiones diplomáticas por despliegues militares estadounidenses en el Caribe.

Perfil del grupo repatriado

Del total de repatriados, la mayoría son adultos, aunque también se incluyeron menores de edad. Los inmigrantes recibieron asistencia por parte de autoridades venezolanas tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, donde fueron atendidos por personal de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Inmigrantes venezolanos son deportados desde Miami.

Este programa estatal busca garantizar que los ciudadanos venezolanos retornados cuenten con acompañamiento logístico y asistencia social al llegar al país.

Contexto y cifras del programa de repatriación

El lunes anterior, otro vuelo transportó a 134 venezolanos desde Miami, sumando un total de más de 20.000 retornos desde febrero de 2025 bajo esta política de repatriación.

Las autoridades estadounidenses destacan que el plan busca gestionar el flujo migratorio de manera ordenada y voluntaria, mientras que organizaciones de la comunidad venezolana en Miami han manifestado su preocupación por el impacto en las familias.