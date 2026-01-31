- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Donald Trump realiza INESPERADO ANUNCIO sobre Venezuela para los estadounidenses: "muy pronto"
Trump comunicó a Delcy Rodríguez que se reabrirá pronto el espacio aéreo de Venezuela, lo que permitirá reanudar los vuelos comerciales con EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este jueves con una decisión que podría cambiar las reglas del turismo y de los vuelos entre EE. UU. y Venezuela. En un mensaje ante su gabinete, Trump indicó que ordenó habilitar el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales estadounidenses, con planes de que ciudadanos de su país puedan visitar ese destino "muy pronto".
PUEDES VER: CERRÓ el Gobierno federal de EE. UU.: qué servicios se verán AFECTADOS y cómo impactará a ciudadanos y viajeros
Donald Trump anuncia reapertura del espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales
Durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario explicó que sostuvo diálogos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que emitió instrucciones claras a su equipo de transporte y seguridad para abrir el espacio aéreo cuanto antes.
Según lo reportado por CNN Español, Donald Trump aseguró: "Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí". Este cambio se da después de que durante años se considerara ese espacio como restringido por la Administración Federal de Aviación (FAA), y tras las advertencias sobre riesgos de seguridad que llevaron a suspender vuelos civiles en el pasado.
La decisión también se produce en un contexto de ajustes políticos y diplomáticos más amplios entre ambos países, marcado por recientes tensiones y movimientos estratégicos de Estados Unidos en la región.
¿Qué desafíos diplomáticos trae la reapertura aérea?
Aunque el anuncio ha sido recibido con expectativa por parte de sectores comerciales y viajeros, la realidad logística y de seguridad sigue siendo compleja. El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene actualmente un aviso de viaje de nivel 4, en el que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por motivos de seguridad.
Además, tras años sin vuelos directos desde 2019 y con aerolíneas estadounidenses fuera del mercado venezolano, la recuperación de rutas comerciales dependerá de evaluaciones de seguridad, permisos regulatorios y de la respuesta de las propias aerolíneas.
Por su parte, la presidenta interina Rodríguez ha señalado la importancia de mantener relaciones internacionales basadas en "respeto y legalidad", en medio de la evolución de los vínculos con EE. UU. y otros actores globales.
- 1
EXCELENTES NOTICIAS en Nueva York: a partir de esta FECHA, más de 100 mil conductores de Uber recibirán PROTECCIÓN tras despidos
- 2
BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: la decisión de un juez que cambia el destino de un niño de 5 años y su padre en Minnesota
- 3
PELIGRO en Walmart de Tallassee: reportan ARRESTO de hombre ecléctico tras ser acusado de provocar alarmante INCENDIO
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90