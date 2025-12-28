Con la salida de Pablo Lavandeira, los referentes de Alianza Lima para la temporada 2026

Pablo Lavandeira fue anunciado como nuevo refuerzo de FC Cajamarca, a pesar de que muchos creían que iba a llegar a un acuerdo para renovar su contrato con Alianza Lima por una temporada más. El equipo blanquiazul pierde a uno de sus mejores jugadores, pues antes de su lesión era titular indiscutible en el equipo de Nestor Gorosito.

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira en Alianza Lima - 2022

Sin él ni Hernán Barcos, ahora todo indica que los referentes del equipo tendrán nombre y apellido. Está demás decir que uno de ellos es Paolo Guerrero, quién jugará su última temporada como capitán de Alianza Lima. Otro de los jugadores que aseguró su permanencia y será líder de los blanquiazules, a pesar de las críticas es su contra, es el defensa Carlos Zambrano.

De todas maneras, no serán los únicos. También están siendo considerados Sergio Peña y Fernando Gaibor. Mientras que el volante peruano buscará su revancha en el 2026, el volante ecuatoriano buscará seguir siendo titular en el mediocampo. Alianza Lima tiene jugadores de calidad para poder pelear por la Libertadores y la Liga 1 la próxima temporada.

Pablo Guede tuvo que ver con la decisión

No se sabe si su respuesta fue positiva o negativa, pero parte de la decisión de la continuidad de Pablo Lavandeira iba a pasar por el DT argentino. Lo más probable es que no lo conozca mucho, así que no le habría afectado mucho su salida. Pablo Guede se fue del Perú para pasar fiestas, pero antes dejó algunas recomendaciones para el plantel de cara al 2026.

Hernán Barcos pidió a Lavandeira

Fue la dupla que terminó sacando campeón a Alianza Lima en 2022 y ahora estarían juntos en FC Cajamarca. Hernán Barcos habría conversado con el volante para que acepte jugar en el club recién ascendido a la Liga 1. Aún no se confirma el fichaje del 'Pirata', pero restan detalles para que se vuelven a encontrar en el norte del Perú.